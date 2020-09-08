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16:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тарасова показала фото с Загитовой и Ягудиным на «Ледниковом периоде»

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала совместную фотографию с Алиной Загитовой со съемок «Ледникового периода».

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В понедельник Илья Авербух рассказал РИА Новости, что Загитова стала ведущей проекта «Ледниковый период». Олимпийская чемпионка будет вести шоу вместе с Алексеем Ягудиным. По словам хореографа, фигуристка будет занята на съемках шоу по четыре дня в месяц.

«Мы начинаем!» — подписала Тарасова фотографии с Загитовой и Ягудиным в своем аккаунте в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тарасова на протяжении последних сезонов являлась председателем жюри «Ледникового периода».

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) определила состав участников этапов Кубка России этого года, которые станут отборочными на чемпионат страны. Загитовой не оказалось в списке участников.

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