Тарасова показала фото с Загитовой и Ягудиным на «Ледниковом периоде»

В понедельник Илья Авербух рассказал РИА Новости, что Загитова стала ведущей проекта «Ледниковый период». Олимпийская чемпионка будет вести шоу вместе с Алексеем Ягудиным. По словам хореографа, фигуристка будет занята на съемках шоу по четыре дня в месяц.