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20:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Авербух: Косторная на прокатах предстала в достаточно сыром виде

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Василий Конов-мл. Фигуристка Алена Косторная продемонстрировала сырое выступление на контрольных прокатах, заявил РИА Новости призер Олимпийских игр, известный продюсер и хореограф Илья Авербух.

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В субботу фигуристка показала короткую программу нового сезона, но не выступила в воскресенье в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России в московском дворце спорта «Мегаспорт».

Во время загрузки произошла ошибка.

В межсезонье чемпионка Европы-2020 Косторная перешла к Евгению Плющенко от тренера Этери Тутберидзе.


Интервью Косторной: отношения с Тутберидзе и дебют с Плющенко
СЭ

«Практически всем специалистам видно, что Алена предстала в достаточно сыром виде. Это касается и качества не только хореографии, но и качества прыжков. Отказ от исполнения тройного акселя, едва спасенный лутц… Это не та Косторная, которая была во время победы на чемпионате Европы. Но оно, наверное, и понятно, на это есть объективные причины», — сказал Авербух по телефону.

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