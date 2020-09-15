Авербух: Косторная на прокатах предстала в достаточно сыром виде
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Василий
В субботу фигуристка показала короткую программу нового сезона, но не выступила в воскресенье в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России в московском дворце спорта «Мегаспорт».
В межсезонье чемпионка Европы-2020 Косторная перешла к Евгению Плющенко от тренера Этери Тутберидзе.
«Практически всем специалистам видно, что Алена предстала в достаточно сыром виде. Это касается и качества не только хореографии, но и качества прыжков. Отказ от исполнения тройного акселя, едва спасенный лутц… Это не та Косторная, которая была во время победы на чемпионате Европы. Но оно, наверное, и понятно, на это есть объективные причины», — сказал Авербух по телефону.