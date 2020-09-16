В «Хрустальном» подтвердили возвращение Медведевой к Тутберидзе

— Да, информация уже появилась, нет смысла отрицать. Евгения вернулась к Тутберидзе, это правда. Как так получилось? Это вам лучше спросить у Евгении и Этери Георгиевны, — сказал Аксенов. (Дмитрий Кузнецов).