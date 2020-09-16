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16 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Медведева вернулась к Тутберидзе. И это не шутка

Двукратная чемпионка мира снова будет работать с тренером, от которого со скандалом ушла два с половиной года назад.

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Болельщики фигурного катания огорошены убийственной новостью — призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева возвращается в группу тренера Этери Тутберидзе, под руководством которой работала весь олимпийский цикл перед Играми в Пхенчхане. Об этом сегодня первым сообщило агентство РИА Новости.

Два с половиной года назад Медведева рассталась со своей наставницей не лучшим образом. Натянутые отношения сохранялись до последнего. Если в фигурном катании и можно было найти какой-то антагонизм — то это Медведева и Тутберидзе. По крайней мере, так казалось со стороны. Именно поэтому все без исключения СМИ опубликовали новость с контрольных прокатов: «Тутберидзе поаплодировала Медведевой после произвольной программы». После трех хлопков.

Официальной информации пока нет

Заместитель начальника катка «Хрустальный» Эдуард Аксенов в разговоре c «СЭ» подтвердил правдивость информации:

— Да, информация уже появилась, нет смысла отрицать. Евгения вернулась к Тутберидзе, это правда. Как так получилось? Это вам лучше спросить у Евгении и Этери Георгиевны.

В федерации фигурного катания России документов о переходе пока нет, рассказал «СЭ» президент организации Александр Горшков. Впрочем, и переходить никуда не надо. Формально Медведева и так числится в «Самбо-70».

Тутберидзе была даже указана как тренер Евгении перед этапом Кубка России в Сызрани на сайте «Спорт Вокруг», где публикуются заявки. Получается, не зря. Вот вам и аплодисменты на прокатах. Вот вам и совместная фотография Тутберидзе с Татьяной Тарасовой, которые ранее резко отзывались друг о друге публично и в кулуарах.

Агентство ТАСС добавляет, что Медведева и Тутберидзе встретились и обсудили ситуацию, и тренер согласилась принять бывшую ученицу обратно. Уже сегодня фигуристка будет кататься в «Хрустальном». Вопрос с участием в этапе Кубка России в Сызрани открыт. Но тут вопрос скорее в старой травме спины, которая продолжает мучить Евгению.

Что это значит

После таких новостей сами соревнования в Сызрани отходят на второй план. Понятно, что волевое решение Евгении — ставка на Олимпиаду. Она хочет вернуться к своей оптимальной форме к 2022 году, и для этого полтора года у нее есть. Судя по всему, пандемия и здесь многим сломала игру. Медведева вернулась в Москву — и как бы ни рассказывали нам про пресловутый Facetime, дистанционные тренировки под наблюдением нынешнего тренера Брайана Орсера, все это было ширмой. Канадец остается в прошлом — по видеосвязи контролировать подопечную нереально. Разве что Тутберидзе и Орсер будут работать с Медведевой вместе, во что поверить невозможно. Впрочем, после этого межсезонья верить можно уже в любой поворот. А слабое выступление на контрольных прокатах уже было триггером.

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Уже третий раз за три месяца мир фигурного катания переворачивается. Что теперь будет с фанатами Загитовой и Медведевой? Все эти годы бойня в соцсетях была построена на ненависти двух фигуристок, двух команд по разные стороны океана. Как возвращение Медведевой скажется на других, более молодых фигуристках группы? На каких условиях перешла Евгения, будет ли у двукратной чемпионки мира право на списки нон грата напарниц по тренировкам, которые якобы выдвигала Алена Косторная? В «Самбо-70», если говорить о руководстве, всегда больше любили Медведеву, чем Загитову.

Источники «СЭ» по-разному оценили переход. Кто-то из тренеров считает, что это оттягивание очевидного конца карьеры и фигуристку уже не спасет. Другие — что это дает шанс восстановить технику, если все будет нормально со здоровьем.

Но главное — Евгения и Этери выступили как две умные женщины, которые отложили в сторону историю со слитыми переписками и публичным высказыванием обид. Вряд ли это обеспечит прогресс в технике и принесет россыпь четверных. Но зато закрывает историю с поражением Евгении в Пхенчхане, что очень важно для так называемого «наследия». Откроет ли историю с Пекином — увидим.

Все спрашивали: «Вернется ли Загитова?» Вернулась Медведева. Этой абсолютно непредсказуемой драматичностью и прекрасно нынешнее фигурное катание.

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