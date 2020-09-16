Медведева вернулась к Тутберидзе. И это не шутка
Двукратная чемпионка мира снова будет работать с тренером, от которого со скандалом ушла два с половиной года назад.
Двукратная чемпионка мира снова будет работать с тренером, от которого со скандалом ушла два с половиной года назад.
Болельщики фигурного катания огорошены убийственной новостью — призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева возвращается в группу тренера Этери Тутберидзе, под руководством которой работала весь олимпийский цикл перед Играми в Пхенчхане. Об этом сегодня первым сообщило агентство РИА Новости.
Два с половиной года назад Медведева рассталась со своей наставницей не лучшим образом. Натянутые отношения сохранялись до последнего. Если в фигурном катании и можно было найти
Заместитель начальника катка «Хрустальный» Эдуард Аксенов в разговоре c «СЭ» подтвердил правдивость информации:
— Да, информация уже появилась, нет смысла отрицать. Евгения вернулась к Тутберидзе, это правда. Как так получилось? Это вам лучше спросить у Евгении и Этери Георгиевны.
Тутберидзе была даже указана как тренер Евгении перед этапом Кубка России в Сызрани на сайте «Спорт Вокруг», где публикуются заявки. Получается, не зря. Вот вам и аплодисменты на прокатах. Вот вам и совместная фотография Тутберидзе с Татьяной Тарасовой, которые ранее резко отзывались друг о друге публично и в кулуарах.
Агентство ТАСС добавляет, что Медведева и Тутберидзе встретились и обсудили ситуацию, и тренер согласилась принять бывшую ученицу обратно. Уже сегодня фигуристка будет кататься в «Хрустальном». Вопрос с участием в этапе Кубка России в Сызрани открыт. Но тут вопрос скорее в старой травме спины, которая продолжает мучить Евгению.
После таких новостей сами соревнования в Сызрани отходят на второй план. Понятно, что волевое решение Евгении — ставка на Олимпиаду. Она хочет вернуться к своей оптимальной форме к 2022 году, и для этого полтора года у нее есть. Судя по всему, пандемия и здесь многим сломала игру. Медведева вернулась в Москву — и как бы ни рассказывали нам про пресловутый Facetime, дистанционные тренировки под наблюдением нынешнего тренера Брайана Орсера, все это было ширмой. Канадец остается в прошлом — по видеосвязи контролировать подопечную нереально. Разве что Тутберидзе и Орсер будут работать с Медведевой вместе, во что поверить невозможно. Впрочем, после этого межсезонья верить можно уже в любой поворот. А слабое выступление на контрольных прокатах уже было триггером.
Уже третий раз за три месяца мир фигурного катания переворачивается. Что теперь будет с фанатами Загитовой и Медведевой? Все эти годы бойня в соцсетях была построена на ненависти двух фигуристок, двух команд по разные стороны океана. Как возвращение Медведевой скажется на других, более молодых фигуристках группы? На каких условиях перешла Евгения, будет ли у двукратной чемпионки мира право на списки нон грата напарниц по тренировкам, которые якобы выдвигала Алена Косторная? В «Самбо-70», если говорить о руководстве, всегда больше любили Медведеву, чем Загитову.
Источники «СЭ»
Но главное — Евгения и Этери выступили как две умные женщины, которые отложили в сторону историю со слитыми переписками и публичным высказыванием обид. Вряд ли это обеспечит прогресс в технике и принесет россыпь четверных. Но зато закрывает историю с поражением Евгении в Пхенчхане, что очень важно для так называемого «наследия». Откроет ли историю с Пекином — увидим.
Все спрашивали: «Вернется ли Загитова?» Вернулась Медведева. Этой абсолютно непредсказуемой драматичностью и прекрасно нынешнее фигурное катание.