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09:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская фигуристка пожаловалась на злых россиян и призвала брать пример с США

Российская фигуристка Полина Шелепень пожаловалась на злых россиян и призвала брать пример с США.

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фотографий
50
фотографий
50
фотографий

Шелепень высказалась о критике в адрес фигуристов в России после смены тренеров. Она посчитала, что на родине не умеют адекватно реагировать на решения спортсменов. «Там лояльнее. У нас люди злые. Когда спортсмен уходит от тренера, фанаты превращаются в антифанатов. В Америке такого нет. Это как-то вообще нечеловечно. Просто не понимаю», — заявила 25-летняя фигуристка.

Шелепень — первая фигуристка из группы Этери Тутберидзе, достигшая высоких результатов. На ее счету два серебра финала юниорского Гран-при (2009, 2011), а также два серебра чемпионата России среди юниоров (2011, 2012). В 2013 году спортсменка сменила спортивное гражданство, перейдя в сборную Израиля. Через год она завершила карьеру, так и не выступив за новую страну на международном уровне.

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