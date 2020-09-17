Российская фигуристка пожаловалась на злых россиян и призвала брать пример с США

Шелепень высказалась о критике в адрес фигуристов в России после смены тренеров. Она посчитала, что на родине не умеют адекватно реагировать на решения спортсменов. «Там лояльнее. У нас люди злые. Когда спортсмен уходит от тренера, фанаты превращаются в антифанатов. В Америке такого нет. Это как-то вообще нечеловечно. Просто не понимаю», — заявила 25-летняя фигуристка.