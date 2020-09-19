Щербакова рассказала, что отвыкла от выставления оценок после прокатов за время пандемии

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11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий Ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова уверенно дебютировала на первом взрослом Гран-при, выиграв золото.

Девушки представили короткие программы на этапе в Сызрани в субботу. 16-летняя Щербакова получила за свое выступление 82,13 балла, что является ее личным рекордом, и заняла промежуточное первое место.

«Я вообще как-то отвыкла от выставления оценок, только незадолго до выступления вспомнила, что это уже не контрольные прокаты, где ты откатал и ушел, а полноценные соревнования, где будет kiss'n'cry, где надо слушать оценки, — сказала фигуристка. — Старалась забыть об этом, думала, что надо сделать все то же самое. Сложно сравнить баллы, особенно когда это первый старт сезона, но хотелось бы быть больше довольной собой, чем оценками».

«Баллы действительно очень хорошие, но своим прокатом я недовольна, — добавила Щербакова. — Как бы странно это ни звучало, мне понравилось, как я ехала весь прокат, за исключением финального каскада, я вообще не нервничала сегодня, ехала спокойно, уверенно, старалась делать хорошо каждое движение, и мне кажется, у меня получалось, но каскад я сделала намного хуже, чем на разминке. Этим моментом я очень недовольна, все-таки это главная часть моей программы. Поэтому хотелось бы в следующий раз кататься только лучше и не допускать таких ошибок».