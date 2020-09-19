Фигуристка Щербакова заявила, что была шокирована возвращением Медведевой к Тутберидзе

Источник: РИА "Новости"

В среду стало известно, что Медведева приняла решение вернуться в группу Тутберидзе, в которой также занимается Щербакова. Последние два года Медведева тренировалась в Канаде у Брайана Орсера.

«Я совсем не ожидала, никаких предпосылок к этому не было, — сказала Щербакова. — Испытала точно такой же шок, как и все. Но мы с Женей много лет катались и до этого, поэтому обстановка привычная, все хорошо».

Щербакова поделилась впечатлениями о выступлении на Кубке России в Сызрани. «Это какой-то флешбэк назад, потому что я на этапы Кубка России даже в прошлом году уже не ездила, а Сызрань мы летели через Самару, а в Самаре был мой первый этап Кубка России три-четыре года назад, — сообщила фигуристка. — Воспоминания с первых турниров, когда готовишься и думаешь, что следующий этап Кубка России — это самое важное, что может быть в этой жизни. Очень рада, что есть хотя бы такие соревнования, это тоже опыт, но хотелось бы выступать на международных турнирах, этого тоже не хватает».

Фигуристка сказала, что в будущем планирует попробовать себя в новых образах. «Музыку для меня выбирали тренеры, но советовались со мной, очень важно было, чтобы я эту музыку прочувствовала, чтобы она во мне находила отклик, — отметила она. — Если я чувствую эту музыку, если она мне нравится, эти образы, программы, то я хочу это пробовать и передавать зрителям. Дальше будем пробовать что-то другое, будут и другие программы».