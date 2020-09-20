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19:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Олимпийская чемпионка рассказала о калечащих себя фигуристках

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл раскритиковала современную систему начисления баллов. Об этом она написала в своем Instagram.

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Источник: Reuters

По мнению спортсменки, слишком юные девочки вынуждены калечить себя, исполняя сложные прыжки, при этом Международный союз конькобежцев (ISU) не оплачивает им лечение. Фигуристка отметила, что к этой проблеме стоит привлечь внимание.

В конце августа серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Олег Овсянников высказался о возможном повышении возрастного ценза в женском фигурном катании с 15 до 17 лет. Спортсмен поддержал инициативу.

Украинка Баюл завоевала золото на Олипиаде-1994 в Лиллехаммере. Годом ранее спортсменка стала чемпионкой мира.

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