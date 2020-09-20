Олимпийская чемпионка рассказала о калечащих себя фигуристках
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл раскритиковала современную систему начисления баллов. Об этом она написала в своем Instagram.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл раскритиковала современную систему начисления баллов. Об этом она написала в своем Instagram.
По мнению спортсменки, слишком юные девочки вынуждены калечить себя, исполняя сложные прыжки, при этом Международный союз конькобежцев (ISU) не оплачивает им лечение. Фигуристка отметила, что к этой проблеме стоит привлечь внимание.
В конце августа серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Олег Овсянников высказался о возможном повышении возрастного ценза в женском фигурном катании с 15 до 17 лет. Спортсмен поддержал инициативу.
Украинка Баюл завоевала золото на Олипиаде-1994 в Лиллехаммере. Годом ранее спортсменка стала чемпионкой мира.