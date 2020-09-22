Плющенко рассказал, за что может выгнать ученика с тренировки

Источник: Спорт РИА Новости

В 2017 году Плющенко открыл собственную академию фигурного катания.

«Выгнать с тренировки я могу за за лень, нежелание исправлять технические ошибки и невыполнение моих требований. Выгонять, кстати, необязательно. Достаточно посадить ребенка на лавку, чтобы он видел, как катаются другие ребята. Если еще и начать хвалить других… За “бабочку”, например, тоже могу выгнать, когда фигурист идет на прыжок, но уже для себя решил его не исполнять», — рассказал Плющенко в интервью RT.

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий Четыре Олимпиады и два золота: карьера Плющенко в фотографиях

«За все время, что существует моя академия, я уволил уже 17 тренеров. За что выгонял? За мат, дисциплину, оскорбление детей. Я готов поддерживать спортсменов, шутить с ними и так организовывать тренировочный процесс, чтобы он был в радость. Но на тренировках они должны пахать. У меня все пашут», — добавил Плющенко.