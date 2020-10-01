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21:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Загитова пропустит серию Гран-при сезона-2020/2021

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова пропустит турниры серии Гран-при сезона-2020/2021. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

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Причины такого решения спортсменки не сообщаются. Первым этапом станет Skate America в CША, cоревнования запланированы на 23—25 октября. Спустя месяц в Москве состоится Кубок Ростелекома. Финал Гран-при должен пройти в Пекине с 10 по 13 декабря, однако из-за пандемии коронавируса в календаре возможны изменения.

31 августа стало известно, что Загитова станет соведущей Алексея Ягудина в новом сезоне шоу «Ледниковый период». После этого она снялась с контрольных прокатов сборной России, заявив, что хочет сосредоточиться на работе на телевидении.

В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановке карьеры. Спортсменка также отсутствует в списках на участие в Кубке России, а значит, не может претендовать на участие в чемпионате страны.

Загитова — чемпионка Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. На ее счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при.

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