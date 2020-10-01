Загитова пропустит серию Гран-при сезона-2020/2021
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова пропустит турниры серии
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова пропустит турниры серии
Причины такого решения спортсменки не сообщаются. Первым этапом станет Skate America в CША, cоревнования запланированы на
31 августа стало известно, что Загитова станет соведущей Алексея Ягудина в новом сезоне шоу «Ледниковый период». После этого она снялась с контрольных прокатов сборной России, заявив, что хочет сосредоточиться на работе на телевидении.
В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановке карьеры. Спортсменка также отсутствует в списках на участие в Кубке России, а значит, не может претендовать на участие в чемпионате страны.
Загитова — чемпионка Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. На ее счету также золото чемпионата мира, Европы и финала