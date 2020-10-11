«Все понимают»: Плющенко намекнул на заговор против Трусовой

Источник: РИА "Новости"

Этап Кубка России по фигурному катанию в Москве только стартовал, и девушки показали свои короткие программы, в которых даже четверные исполнять запрещено, но и этого с лихвой хватило, чтобы породить жаркие дебаты.

Александра Трусова после первого дня турнира откатилась на промежуточное третье место, уступив двум 14-летним ученицам Этери Тутберидзе — Камиле Валиевой (текущая первая позиция) и Дарье Усачевой (вторая).

Источник: Газета.ру

Почему Русской Ракете, которая единственная из всех участниц попыталась исполнить элемент повышенной сложности — аксель в 3,5 оборота (и действительно скрутила его, но смазала приземление степ-аутом), — поставили аж на десять баллов меньше, чем той же Валиевой, которая показала обычный прыжковый контент?

Является ли это показательной поркой за то, что Трусова покинула группу Тутберидзе, или ошибка на тройном акселе действительно стоит такого разрыва? Все эти вопросы сейчас будоражат мир фигурного катания.

Учитывая, что базовая стоимость двойного акселя — 3,30 балла, а тройного, который прыгнула Трусова, — 8,00, на первый взгляд действительно кажется странным, что даже с одной ошибкой Русская Ракета так сильно уступила Валиевой и Усачевой по общей оценке (десять и пять очков соответственно).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--90e7cce073cb8fb045c7" data-vnd="90e7cce073cb8fb045c7" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=90e7cce073cb8fb045c7" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако, если всмотреться в протоколы, становится ясно, что судьи сняли у девушки баллы не только за это. Арбитры также усомнились в правильности ребра на тройном флипе и изрядно снизили оценку за комбинированное вращение, посчитав, что Трусова не показала базовую позицию стоя.

Источник: Газета.ру

Ни за один элемент фигуристка не получила высшую оценку по шкале GOE (Grade of Execution — шкала качества исполнения: очки оттуда прибавляются к базовой стоимости элемента). Из пяти возможных баллов по GOE Трусовой давали максимум четыре, но больше всего было троек.

В общем, отсудили Русскую Ракету по всей строгости закона, даже не добавили ей ни одного дополнительного бонусного балла, которые судьи имеют право вручать на Кубке России за любой элемент на свое усмотрение, если посчитают его отлично исполненным.

Пожалуй, единственное, на что не может жаловаться Трусова — так это оценка за компоненты (скольжение, переходы между элементами, чувство музыки, передачу образа). Здесь ей поставили довольно много девяток и восьмерок при максимуме в десять баллов, что является неплохим результатом для девушки, которую еще полгода назад многие видели исключительно в амплуа железного дровосека, умеющего штамповать прыжки.

Однако игнорировать возросший уровень пластики, владения коньком и выразительности Александры Трусовой было бы уже кощунственно.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/L0VowCME_iY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Что касается Валиевой, то она абсолютно заслуженно получила за компоненты девятки и десятки — здесь она на голову сильнее всех в сборной России, кроме, может быть, Алены Косторной, которая в лучшей форме тоже уступила бы ей, но немного.

Однако 14-летняя звезда получила в среднем гораздо более серьезные надбавки по шкале GOE, чем Трусова, не только за скольжение и передачу образа, но и за технические элементы. Россыпь пятерок, часть четверок и почти полное отсутствие троек — это и сделало огромную разницу. Никаких неясных ребер и ошибок на вращениях у Валиевой не нашли. Более того, судьи накинули ей три бонусных балла — по одному за каждое вращение. Они действительно прекрасны у девушки, но дополнительно вознаграждать за каждое — это уже действительно похоже на выражение симпатий.

Источник: Газета.ру

К слову, бонусные баллы за все вращения получила и вторая ученица Тутберидзе Дарья Усачева. Однако в остальном судьи не стали сильно отплюсовывать фигуристку (по шкале GOE у нее «всего» восемь пятерок при 21-й у Валиевой), и потому она обогнала Трусову на пять баллов, а не на десять.

Источник: Газета.ру

Есть ли тут какой-то заговор, ответить простому зрителю сложно. В конце концов, решение о снижении баллов Русской Ракете за неясное ребро или недокрученное вращение принимала техпанель, которая имела возможность рассмотреть все элементы в повторе с близкого расстояния.

Кто-то считает, что все справедливо, — например, известный тренер Александр Жулин.

Все по делу. Какие оценки поставили, такие они и есть. А баллы Трусовой мне не кажутся странными. Может быть, вы видите это странным, но я думаю, что все правильно и поставили по делу. Александр Жулин тренер по фигурному катанию

А кто-то резко выступает против — например, олимпийская чемпионка и четырехкратная чемпионка мира Наталья Бестемьянова.

«Странная ситуация, что девочка, которая пытается сделать тройной аксель, отстает на десять баллов от девочек, которые даже не пытаются его прыгнуть. Я ничего не могу сказать, Валиева каталась просто божественно, и Усачева — очень красиво. Но отставание в десять баллов — это что-то неприличное. Какое там другое ребро, где они там его увидели? Кто-то из девочек и лутц прыгал не с того ребра, на это не обратили внимание, а тут просто залезли под лед. Для меня это все странно, это, на мой взгляд, подготовка к тому, чтобы, если Саша прыгнет несколько четверных завтра, то все равно не смогла бы их обойти, это неспортивно», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

Тренер Трусовой Евгений Плющенко не стал развернуто высказываться о судействе, однако оставил довольно красноречивый пост в Instagram.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/tv/CGKutiEKtv9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/tv/CGKutiEKtv9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/plushenkoofficial/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Евгений Плющенко</a> (@plushenkoofficial) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-10-10T15:19:19+00:00">10 Окт 2020 в 8:19 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Трусову неожиданно поддержала и олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая, которая вообще редко высказывается в публичном пространстве.

Источник: Газета.ру

Сама Трусова всеобщий ажиотаж не поддержала и спокойно пообщалась с Первым каналом после проката:

Я поставила себе задачу — сделать аксель. Очень хотела показать его на соревнованиях. Спасибо за поздравления с исполнением трикселя! Я стараюсь делать все прыжки, которые умею. Завтра еще соревнования, произвольная программа, все посмотрите. Александра Трусова российская фигуристка

На открытых прокатах сборной России в сентябре фигуристка пыталась исполнить три квада — два сольных четверных лутца и четверной тулуп в каскаде с тройным, — и есть предчувствие, что завтра девушка может даже увеличить количество ультра-си. Смелости ей не занимать, а уж при внезапно возникшей задаче отыгрывать десять баллов отставания отговорить Русскую Ракету от риска будет непросто.