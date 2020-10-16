Трусова прекратила работу с тренерами Розановым и Ильиных в академии Плющенко

Источник: Sport24

В межсезонье-2020 Трусова и Розанов перешли из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко. Позднее к команде Плющенко присоединилась Алена Косторная.

«Сергей Розанов действительно достаточно давно не занимается с Сашей, это правда. Он ведет Алену. У Саши и Алены отдельные команды, и хореографы, и тренеры. Это два разных коллектива. Единственное — я работаю с обеими. Это было решение Саши, я его поддержал. У Сережи не было никаких вопросов. Так получилось.

Давайте так — Саша пришла отдельно. Никто не приходил вместе. Говорю как есть — Саша пришла сама. И ее папа предложил мне взять Сергея. Я ответил: «Почему нет, это хороший специалист».

Он поставил Саше короткую и произвольную программы, это его большая заслуга. Со временем мы их начали улучшать, дорабатывать. Но у Сергея сейчас своя работа, он занимается с Косторной, у него две группы.

Лена [Ильиных] прекратила работать с Сашей, Саша прекратила работать с Леной. Они попробовали, посмотрели друг на друга, пощупали, можно сказать, но не срослось.

Давно ли это произошло? Где-то как раз после прокатов. У Саши есть новые специалисты по скольжению, мы еще сейчас берем других тренеров. Лена работает с другими спортсменами, Косторной. У нас вообще много учеников: Титова, Сарновские, Жилины. Она никуда не уходит.