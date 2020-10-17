Трусова первой в истории освоила все четверные прыжки. Сколько времени ей на это понадобилось и чему научил Плющенко?
Саша Трусова выучила все элементы
Саша Трусова выучила все элементы
Под споры тренеров и дележку заслуг фигуристка сделала четверной риттбергер — единственный прыжок, который не покорился под руководством Этери Тутберидзе.
В мае королева квадов перешла в академию Евгения Плющенко. Спустя месяц новый тренер заявил, что Александра восстановила все четверные и даже прыгнула новый — риттбергер. Но доказательств не было: в группе Плющенко оперативно выкладывают попытки сложных элементов, а недостающий четверной главной звезды
В октябре мы
Саша прыгала четыре прыжка (кроме риттбергера) на международных стартах, к тому же неделю назад на этапе Кубка России впервые в карьере приземлила (пусть и с ошибкой) тройной аксель. Его пробовали еще у Тутберидзе, но единственная боевая попытка закончилась падением в Финале
Как же Трусова осваивала квад за квадом?
Один из самых популярных у фигуристок элементов
Это единственный четверной в женском катании, который исполняли еще до рождения Трусовой. Японка Мики Андо прыгнула сальхов в финале юниорского Гран-при-2002. За год до этого американка Саша Коэн исполнила его на разминке Skate America, но в программе прыжок не получился. Еще в 1990-х сальхов, как и тулуп, заявляла француженка Сурия Бонали, но тоже без удачных попыток.
Трусова выучила сальхов к апрелю 2017-го. Тогда команда Тутберидзе выложила видео, где 12-летняя Саша прыгает каскад четверной сальхов — тройной тулуп. Уже в августе на австралийском этапе
Кто еще умеет: на соревнованиях прыгала Элизабет Турсынбаева из Казахстана — прыжок принес ей серебро ЧМ-2019. А вот на тренировках элемент получается у многих — его исполняли Рика Кихира, Майя Хромых, Софья Самоделкина, Вероника Жилина, Екатерина Куракова и Варвара Кисель.
Самый дешевый из четверных Трусова впервые прыгнула в декабре 2017-го. Премьера на соревнованиях прошла на ЧМ-2018 — вместе с сальховом Саша исполнила и тулуп.
Пока что четверной тулуп — самый ходовой квад у девушек: его стабильно прыгают Камила Валиева, Вероника Жилина, Софья Акатьева и Елизавета Берестовская.
Кто еще умеет: в прошлом сезоне освоила Елизавета Туктамышева, но прыгнуть чисто в программе пока не получалось. Белорусская фигуристка Кисель тоже пробовала тулуп на тренировке, а Алена Канышева уже покинула одиночку и перешла в танцы
За лутц дают больше всего баллов — 11,5, он вроде как сложнейший, но его учат охотнее флипа и риттбергера.
Впервые удачную попытку лутца Саша выложила после триумфального ЧМ-2018. На старте следующего сезона она сначала недокрутила его на этапе юниорского
Кто еще умеет: Анна Щербакова, как и Трусова, делает стабильно. Еще его прыгала американка Алиса Лью, а на тренировках пробовали Жилина и кореянка Ю Ен.
«Я буду учить новые четверные — остался флип и риттбергер. Я сделаю для этого все возможное, нужно много работать, с каждым годом все больше и больше», — говорила Трусова в конце 2018-го, а через неделю показала еще один прыжок.
Последний четверной, который дался Трусовой у Тутберидзе. В декабре 2018-го Александра показала его на тренировке, но лишь спустя год удачно прыгнула на соревнованиях. В Финале
Кто еще умеет: Щербакова, но удачные попытки были пока только на российских стартах. Базовая стоимость прыжка — 11,0 баллов.
15 октября в инстаграме Саши появилось видео с тренировки — без подписи и хэштегов. Зато с новым элементом
Пожалуй, это самый непопулярный среди четверных. Мужчины тоже выучили риттбергер последним — Юдзуру Ханю исполнил его осенью 2016-го.
Среди женщин риттбергер тренировала лишь Ю Ен — в феврале этого года она выложила видео с удачной попыткой. Теперь такое достижение есть и у Трусовой. Но в отличие от всех, кто лишь тренирует прыжки, Саша всегда выкатывала их на соревнованиях. С амбициями нового тренера и лютым настроем фигуристки, вероятно, риттбергер
И вообще, Сашу готовят к пяти четверным в произвольной программе. Может, это будут пять разных прыжков?
Мария Селенкова