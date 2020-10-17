Трусова первой в истории освоила все четверные прыжки. Сколько времени ей на это понадобилось и чему научил Плющенко?

Источник: Reuters

Под споры тренеров и дележку заслуг фигуристка сделала четверной риттбергер — единственный прыжок, который не покорился под руководством Этери Тутберидзе.

В мае королева квадов перешла в академию Евгения Плющенко. Спустя месяц новый тренер заявил, что Александра восстановила все четверные и даже прыгнула новый — риттбергер. Но доказательств не было: в группе Плющенко оперативно выкладывают попытки сложных элементов, а недостающий четверной главной звезды почему-то не сняли.

В октябре мы все-таки увидели риттбергер в исполнении Трусовой. За 3,5 года она собрала весь комплект — такой разве что у Нэтана Чена, он исполнял все четверные на соревнованиях.

Саша прыгала четыре прыжка (кроме риттбергера) на международных стартах, к тому же неделю назад на этапе Кубка России впервые в карьере приземлила (пусть и с ошибкой) тройной аксель. Его пробовали еще у Тутберидзе, но единственная боевая попытка закончилась падением в Финале Гран-при.

Как же Трусова осваивала квад за квадом?

Сальхов — единственный четверной, который исполняли до рождения Саши

Один из самых популярных у фигуристок элементов ультра-си. Базовая стоимость — 9,7 балла (ниже только у тулупа — 9,5).

Это единственный четверной в женском катании, который исполняли еще до рождения Трусовой. Японка Мики Андо прыгнула сальхов в финале юниорского Гран-при-2002. За год до этого американка Саша Коэн исполнила его на разминке Skate America, но в программе прыжок не получился. Еще в 1990-х сальхов, как и тулуп, заявляла француженка Сурия Бонали, но тоже без удачных попыток.

Трусова выучила сальхов к апрелю 2017-го. Тогда команда Тутберидзе выложила видео, где 12-летняя Саша прыгает каскад четверной сальхов — тройной тулуп. Уже в августе на австралийском этапе Гран-при прыжок добавили в произвольную, но он вышел недокрученным. В Финале Кубка России в феврале 2018-го Трусова впервые сделала чистый элемент, а на международных стартах прыжок получился плюсовым на ЧМ-2018 среди юниоров-.

Кто еще умеет: на соревнованиях прыгала Элизабет Турсынбаева из Казахстана — прыжок принес ей серебро ЧМ-2019. А вот на тренировках элемент получается у многих — его исполняли Рика Кихира, Майя Хромых, Софья Самоделкина, Вероника Жилина, Екатерина Куракова и Варвара Кисель.

Тулуп: кроме Трусовой прыгают юниорки (и Туктамышева — пока не чисто).

Самый дешевый из четверных Трусова впервые прыгнула в декабре 2017-го. Премьера на соревнованиях прошла на ЧМ-2018 — вместе с сальховом Саша исполнила и тулуп.

Читайте также Трусова прекратила работу с тренерами Розановым и Ильиных в академии Плющенко

Пока что четверной тулуп — самый ходовой квад у девушек: его стабильно прыгают Камила Валиева, Вероника Жилина, Софья Акатьева и Елизавета Берестовская.

Кто еще умеет: в прошлом сезоне освоила Елизавета Туктамышева, но прыгнуть чисто в программе пока не получалось. Белорусская фигуристка Кисель тоже пробовала тулуп на тренировке, а Алена Канышева уже покинула одиночку и перешла в танцы из-за травмы, хотя раньше выкатывала четверной.

Лутц: на соревнованиях его приземляли всего трое

За лутц дают больше всего баллов — 11,5, он вроде как сложнейший, но его учат охотнее флипа и риттбергера.

Впервые удачную попытку лутца Саша выложила после триумфального ЧМ-2018. На старте следующего сезона она сначала недокрутила его на этапе юниорского Гран-при в Каунасе, а уже в Ереване прыгнула без ошибок.

Кто еще умеет: Анна Щербакова, как и Трусова, делает стабильно. Еще его прыгала американка Алиса Лью, а на тренировках пробовали Жилина и кореянка Ю Ен.

«Я буду учить новые четверные — остался флип и риттбергер. Я сделаю для этого все возможное, нужно много работать, с каждым годом все больше и больше», — говорила Трусова в конце 2018-го, а через неделю показала еще один прыжок.

Флип: последний прыжок до трансфера к Плющенко

Последний четверной, который дался Трусовой у Тутберидзе. В декабре 2018-го Александра показала его на тренировке, но лишь спустя год удачно прыгнула на соревнованиях. В Финале Гран-при Саша заняла третье место, зато стала первой исполнительницей четверного флипа.

Кто еще умеет: Щербакова, но удачные попытки были пока только на российских стартах. Базовая стоимость прыжка — 11,0 баллов.

Риттбергер: когда ждать на соревнованиях?

Читайте также Трусова показала, как исполнила четверной риттбергер на тренировке

15 октября в инстаграме Саши появилось видео с тренировки — без подписи и хэштегов. Зато с новым элементом ультра-си — Трусовой наконец-то дался четверной риттбергер, за который дают 10,5 балла (без надбавок).

Пожалуй, это самый непопулярный среди четверных. Мужчины тоже выучили риттбергер последним — Юдзуру Ханю исполнил его осенью 2016-го.

Среди женщин риттбергер тренировала лишь Ю Ен — в феврале этого года она выложила видео с удачной попыткой. Теперь такое достижение есть и у Трусовой. Но в отличие от всех, кто лишь тренирует прыжки, Саша всегда выкатывала их на соревнованиях. С амбициями нового тренера и лютым настроем фигуристки, вероятно, риттбергер вот-вот появится и на выступлениях. Тем более Плющенко обещал усложнение программы уже к четвертому этапу в ноябре.

И вообще, Сашу готовят к пяти четверным в произвольной программе. Может, это будут пять разных прыжков?