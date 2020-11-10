Уникальный тренер настоящих чемпионов. Памяти Игоря Москвина
Знаменитый тренер ушел жизни в возрасте 91 года.
Знаменитый тренер ушел жизни в возрасте 91 года.
После тяжелой болезни в возрасте 91 года ушел из жизни советский и российский тренер Игорь Москвин, один из самых знаменитых и уважаемых специалистов в отечественном фигурном катании.
«СЭ» выражает соболезнования родным и близким Игоря Борисовича.
Игорь Москвин
Родился 30 августа 1929 года в г. Бежецы Брянской области.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. Первый советский фигурист, который принял участие в чемпионате Европы (1956 год, партнерша — Майя Беленькая). Трехкратный чемпион СССР в парном катании (1952 — 1954). Знаменосец олимпийской команды на церемонии закрытия Игр-1964 в Инсбруке.
Личный тренер первых советских олимпийских чемпионов Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова (1964). Также его учениками были: Юрий Овчинников, Игорь Бобрин, Игорь Лисовский, Владимир Котин (одиночное катание). Тамара Москвина/Александр Гаврилов,
Жена — заслуженный тренер СССР Тамара Москвина (Братусь). Воспитал двух дочерей.
Если начать разговор с любым учеником Игоря Москвина, то обязательно в
Едва ли получится назвать
Особняком из учеников мэтра стоит Игорь Бобрин, тренировавшийся у него на протяжении 15 лет — с 1965 по 1980 год, ставший чемпионом Европы-1981 уже после ухода от специалиста, но сформировавшийся как один из самых оригинальных и артистичных фигуристов именно у Москвина.
— Я понимал, что иду к тренеру, который уже успел многого достигнуть, — рассказал «СЭ» Бобрин о начале работы с Москвиным. — Достаточно было того, что он был тренером Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова. На первой тренировке сделал все, что мог и чего не мог. Игорь Борисович, увидев это, только обреченно кивнул, что означало — я принят.
— Чему самому главному он научил вас?
— Я признателен ему за то, что он всегда очень точно улавливал настроение спортсмена. Он выстраивал тренировку исходя не из cвоих желаний, а из твоего психологического и физического состояния.
Он не ломал спортсмена, а заинтересовывал его и делал из тренировки не просто работу, а творческую совместную деятельность, предоставляя возможность для импровизации. А это на молодого спортсмена влияет очень положительно. «Самая главная тренерская задача — организовать все так, чтобы спортсмен думал, что сам к этому пришел», — говорил Игорь Борисович.
Бывало, в ходе постановки программы думаешь: какой я гениальный, что все это придумал! А на самом деле все это происходило под чутким и хитрым руководством тренера, который направлял тебя. Я до сих пор пользуюсь этим в тренерской практике.
— Что в Москвине оказалось для вас самым неожиданным?
— Удивлял он очень часто. К примеру, у Игоря Борисовича была привязанность к обуви, в которой он выходил на лед. Так, у него были войлочные ботики на резиновой подошве, очень старые и уже дырявые, но, видимо, приносившие
Еще я не припомню такого случая, чтобы он опаздывал на тренировку, даже когда приезжал в «Юбилейный» на велосипеде. А у велосипедов ведь иногда прокалывались шины. И вот Москвин, бывало, вбегает в восемь утра на тренировку взмыленный весь, а мы понимаем: он не ехал, а вез его на себе и бежал! Тогда мы просто смеялись, а потом поняли: он бежал к нам, для него самым дорогим были ученики! Это вызывало восторг, уважение, поэтому собственно у него и было прозвище «Шеф».
— В приметы в его команде верили?
— У каждого было свое, мы тогда не крестились и не целовали лед. Но одно то, что он был за бортом имело особое значение. Знаете, ведь есть выражение о спортсмене «плюс старт», когда он на соревнованиях может сделать больше, чем на тренировках. А Игорь Борисович был «плюс тренер». Тогда ведь еще питерские спортсмены очень жестко конкурировали с московскими. А присутствие рядом человека с фамилией Москвин давало надежду, что москвичей
— Секрет тренерского успеха Москвина удалось разгадать?
— Колоссальный опыт. У него ведь выросла целая плеяда спортсменов: Куренбин, Овчинников, Саша Яблоков, Володя Котин начинал у него кататься. И это я не говорю про пару Тамара Москвина — Алексей Мишин. Наташа Стрелкова у него была еще. Когда мы высказывали свои
— Могли его
— Обычно нет. Когда тренировки заканчивались хорошо, нам разрешали пять минут играть в хоккей, уж больно хотелось пошалить. А его могло разозлить, когда ближе к концу тренировки все наши мысли были о хоккее. Причем он всегда предупреждал нас: «Ребята, берегите, пожалуйста, ноги, они — ваш хлеб».
Другой, даже более важной для самого Москвина ученицей стала Тамара Братусь, которая стала его супругой и под руководством специалиста каталась в паре с Мишиным. Позже она выросла в конкурента — во времена когда у Москвина тренировалась пара Макаров/Селезнева, а у Москвиной — Валова/Васильев. Супруги пережили даже острый конфликтный момент — когда Макаров и Васильев столкнулись на тренировке,
Впрочем, это не помешало Москвину помогать супруге с дуэтами, которые она вела к золотым олимпийским медалям: Артуром Дмитриевым сначала в паре с Натальей Мишкутенок, а затем Оксаной Казаковой, и после с парой Елена Бережная/Антон Сихарулидзе. Тамара Николаевна до сих пор воспринимает Москвина двояко: и как супруга, и как своего тренера.
— Какой самый главный профессиональный урок вы получили от Москвина? — вопрос Москвиной.
— Тщательно изучать работу специалистов до того, как начинаешь
— Неожиданный факт биографии Игоря Борисовича, о котором не каждый знает, назовете?
— Во время войны в эвакуации в 1942 году его забирали из школы в
— Секрет его тренерского успеха со временем разгадали?
— Его секрет был в том, что он привнес в фигурное катание хореографию. Первым пригласил хореографа Дмитрия Кузнецова. Он рассматривал соревновательные программы как маленькие художественные миниатюры. А еще Игорь Борисович тренировал спортсменов так, чтобы они вырастали умными и порядочными людьми.
— Как ученица чем могли его разозлить?
— Тем, что настырно не выполняла то, что он говорил, считая, что предложенное мной гораздо лучше. Почему? Проявлялась подростковая противоречивость.
— А вы как супруга за что на него злились?
— Очень злило, когда он не застегивал верхнюю пуговицу на рубашке и не носил галстук. А потом я спросила у себя: кто тебе важнее? Пуговица, галстук или хороший муж? Я же могу быть невнимательной к мелочам. Если
— А в вашей тренерской работе было
— Так он и сейчас мне говорит: «Твои ребята катаются очень далеко друг от друга!». Но это правда, и я не могу найти нужных слов, чтобы они катались ближе.
— Самые яркие по эмоциям моменты вашей совместной жизни?
— Первые романтические чувства, свадьба, рождение детей. Был у нас и очень яркий медовый месяц. В городе Бетте на черноморском побережье в мае. Пустой пляж, хорошая погода, мы тогда жили в
— Каким мог бы быть фильм о вашей паре?
— А наш сюжет неинтересен: свадьба, дети, внуки, долгая совместная жизнь, профессиональные успехи. Сейчас интересуют больше скандалы и разводы.
— Что бы вы пожелали Игорю Борисовичу в юбилей?
— А мы ничего ему не желаем, просто делаем все, чтобы жизнь Игоря продолжалась без проблем, наполненная нашей заботой и вниманием. Если у него возникает просьба — поехать прямо сейчас и купить