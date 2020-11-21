Туктамышева — победила, Трусова — без подиума! Невероятная развязка «Гран-при России»
Турнир в Москве принес результат, в который еще вчера никто бы не поверил.
Турнир в Москве принес результат, в который еще вчера никто бы не поверил.
«Гран-при России». Женщины. Произвольная программа
1. Елизавета Туктамышева (Россия) — 148,69
2. Алена Косторная (Россия) — 141,94
3. Анастасия Гулякова (Россия) — 128,96
4. Александра Трусова (Россия) — 128,12
5. Ева Лотта Киибус (Эстония) — 128,12
6. Елизавета Нугуманова (Россия) — 123,05.
Итог
1. Елизавета Туктамышева (Россия) — 223,39
2. Алена Косторная (Россия) — 220,78
3. Анастасия Гулякова (Россия) — 199,03
4. Александра Трусова (Россия) — 198,93
5. Елизавета Нугуманова (Россия) — 191,52
6. Ева Лотта Кийбус (Эстония) — 186,00.
В ситуации, когда закрыты музеи, когда отказываются от показов театры и кино — спорт должен брать на себя еще больше. И женский «Гран-при России» показал, что такой вероятности совершения чуда, как в спорте, нет больше ни в одной сфере. Туктамышева действительно выиграла, а Трусова вне подиума. Да как так получилось, черт возьми?
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Судя по всему, приняли его неоднозначно — потому что создатель платья к короткой программе Алена Куклычева в своем Instagram эмоционально отшила, как и подобает дизайнеру, всех интересующихся: «Это не моя работа. Отстаньте, пожалуйста, от меня со своими комментариями».
Работа над платьем, такое ощущение, стала еще одним шагом команды Плющенко к превращению фигуристки в «красивую и артистичную», как вчера называл тренер фигуристку при ней же в комнате ожидания оценок. Но погоня за второй оценкой иногда может закончиться плохо для первой, технической — и это уже произошло. В комментариях болельщики так же переживали — не забудет ли Трусова, поднимая шипы,
Но на разминке Трусова была уверена в себе — под занавес отштамповала прекрасный четверной сальхов, не было проблем с лутцем и тулупом. Волновались скорее люди, объявлявшие фигуристок —
Вторая разминка началась с
Но оказалось, что представительство Алексея Мишина на подиуме будет более чем солидным. На третье место в итоге взлетела с четырьмя недокрутами Анастасия Гулякова. Ее оценку считали очень долго — что серьезно задержало старт Трусовой. Неизвестно, что произошло с Александрой — застыли мышцы, а может, слишком много было разговоров про победу над гравитацией. Но следующие пять минут на лед смотреть просто не хотелось.
Трусова упала, наверное, со всего, чего могла. Шесть дедакшнов за четыре падения, лишь один удачный квад из четырех, сплошные недокруты и как апофеоз — отвратительный тройной лутц в концовке. Шипы действительно помочь уже не могли.
Видимо, сегодня наступило то дно, с которого предстоит Александре отталкиваться. Злорадные болельщики могут сказать, что закончился багаж Тутберидзе. И она наверняка сильно расстроилась, что на таком фоне не выступила Анна Щербакова. Другие скажут, что Трусова просто не выдержала давления. Но объяснять этим потерю 50 (!) баллов по сравнению с соревнованием недельной давности — не слишком ли просто?
Так или иначе — женское фигурное катание, которое в последние недели успело стать скучным и предсказуемым,
После проката Трусовой в «Мегаспорте» началась реальная борьба за победу. Для Туктамышевой за месяц до чемпионата России
Но Алена оказалась чуть менее чистой. Ей уже не простили недокрут на тройном лутце, как вчера. Вдобавок найдя два на каскаде флип + ойлер + сальхов. Секунды с пересмотром видеоповторов технической бригадой оказались решающими — Косторная уступила Туктамышевой 2,5 балла. Настоящая голливудская история в Москве.
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А что самое прекрасное — это только пролог к важнейшим стартам сезона.