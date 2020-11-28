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28 ноября, источник: Чемпионат.com

Коронавирус на ледовой арене. Щербакова и Трусова останутся без чемпионата Европы?

Похоже, спасать крупный турнир в Европе не собираются. Потому что победят русские?

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Фигуристам в этом сезоне не позавидуешь. Подготовка получилась форсированной и скомканной, многие турниры отменяются или проходят без зрителей, а по главным стартам сезона по-прежнему нет никакой ясности. Так, в календаре соревнований всё ещё значится чемпионат Европы в Загребе, запланированный на срок с 25 по 31 января. При этом на ледовой арене в столице Хорватии экстренно развернули госпиталь для больных коронавирусом. Трудно представить, что через два месяца здесь же пройдут баталии лучших фигуристов континента.

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Однако ни о переносе соревнований на альтернативную площадку, ни о решении провести чемпионат Европы в другой стране ничего неизвестно.

Похоже, в Европе просто никому нет дела до фигурного катания. Какой смысл напрягаться, если всё равно победят русские?

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Госпиталь на ледовой арене

Сомнения в том, что чемпионат Европы-2021 по фигурному катанию состоится в запланированные сроки, возникли ещё давно. В середине октября стало известно об отмене Турнира четырёх континентов в Сиднее — равнозначного по статусу соревнования. Если азиатских, американских и австралийских фигуристов лишили второго по значимости турнира сезона, значит, то же может произойти и с европейцами. Тем более ситуация с коронавирусом в Старом Свете остаётся тяжёлой и к январю вряд ли нормализуется.

В Хорватии уже зафиксировано около 120 тыс. случаев заражения коронавирусом, а ежедневный прирост заболевших превышает 4 тыс. человек. Мест для всех нуждающихся в помощи в стационарах уже не хватает, поэтому власти решили разместить госпиталь для ковид-пациентов на ледовой «Арене Загреб». Именно там с 25 по 31 января должен пройти чемпионат Европы. По данным местных СМИ, на стадионе развернуто 100 коек, а на работу туда переведены 18 врачей и 55 медсестёр. При этом в случае ухудшения ситуации возможно расширение коечного фонда.

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Что ждёт чемпионат Европы?

Судя по всему, ковидный госпиталь поселился на арене в Загребе надолго, а значит, рассчитывать на проведение там чемпионата Европы по фигурному катанию практически не приходится. В теории принимающая сторона может перенести турнир на другую площадку, однако осуществить этот процесс в сжатые сроки будет очень тяжело, тем более сейчас, когда все силы чиновников брошены на борьбу с пандемией. Кроме того, другие спортивные сооружения тоже могут в любой момент переоборудовать в медицинские учреждения.

Если в обычной жизни чемпионат Европы стал бы для не самой успешной в фигурном катании Хорватии престижным и статусным мероприятием, то в нынешних условиях он превращается в обузу, от которой наверняка хотят избавиться. Судьба соревнований окончательно будет решена на заседании ISU 10 декабря, и пока самым вероятным вариантом кажется полная отмена турнира. Чемпионат континента могут отдать другой стране, но желающие вряд ли появятся, да и технических возможностей для этого минимум.

Россия останется без исторического достижения?

В перспективе отмена чемпионата Европы больнее всего ударит по фигуристам второго эшелона, для которых сезон будет окончательно потерян. Российские спортсмены проблем с соревновательной практикой не испытывают, но лишатся практически гарантированных медалей.

На чемпионате Европы-2020 в Граце фигуристы сборной России завоевали 10 медалей из 12, а в Загребе с учётом отсутствия Пападакис и Сизерона и вовсе могли претендовать на исторический максимум.

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Но пока всё идёт к тому, что лучшие фигуристы России недосчитаются очередных медалей крупного турнира. В их числе Анна Щербакова и Александра Трусова, которые в отличие от Елизаветы Туктамышевой и Алёны Косторной пока не имеют в активе побед на чемпионатах Европы. Следующего шанса, судя по всему, придётся ждать как минимум год.

При этом в Хорватии, как и по всей Европе, продолжаются соревнования по другим видам спорта. Объясняется это тем, что в Старом Свете популярность фигурного катания на очень низком уровне, а следовательно, и коммерческого успеха добиться крайне трудно. Тем более без зрителей. Будь интерес к этому виду спорта в Европе сопоставим с российским, и организаторы наверняка бы нашли способ сохранить турнир, чтобы не терять ни деньги, ни спортсменов. Сейчас же складывается полное ощущение, что чемпионат Европы нужен только России. А значит, надеяться на его спасение нет смысла.

Зачем европейцам напрягаться, если им всё равно не светят золотые медали?

Алексей Адамов

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