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28 ноября, источник: Sport24

«Не могла и подумать, что буду здесь выступать». Загитова рассказала, как каталась на Красной площади

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поделилась впечатлениями от выступления на открытии ГУМ-катка.

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Источник: РИА "Новости"

28 ноября фигуристка выступила на Красной площади с эпизодом из шоу Татьяны Навки «Спящая Красавица».

Впервые я каталась на ГУМ-катке в прошлом году. Это было просто великолепно, во-первых, потому что я в первый раз выступала на открытом катке. Во-вторых, это еще и на Красной площади, а в-третьих, это было открытие катка. Это потрясающая атмосфера. Для меня это опыт, конечно, выступать на открытом катке. Когда я первый раз приезжала в Москву, гуляла по Красной площади, я и не могла подумать, что буду здесь выступать.
Алина Загитова
олимпийская чемпионка 2018 года
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