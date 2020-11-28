«Не могла и подумать, что буду здесь выступать». Загитова рассказала, как каталась на Красной площади

Впервые я каталась на ГУМ-катке в прошлом году. Это было просто великолепно, во-первых, потому что я в первый раз выступала на открытом катке. Во-вторых, это еще и на Красной площади, а в-третьих, это было открытие катка. Это потрясающая атмосфера. Для меня это опыт, конечно, выступать на открытом катке. Когда я первый раз приезжала в Москву, гуляла по Красной площади, я и не могла подумать, что буду здесь выступать.

Алина Загитова олимпийская чемпионка 2018 года