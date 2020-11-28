«Не могла и подумать, что буду здесь выступать». Загитова рассказала, как каталась на Красной площади
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поделилась впечатлениями от выступления на открытии
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поделилась впечатлениями от выступления на открытии
28 ноября фигуристка выступила на Красной площади с эпизодом из шоу Татьяны Навки «Спящая Красавица».
Впервые я каталась на
ГУМ-каткев прошлом году. Это было просто великолепно, во-первых,потому что я в первый раз выступала на открытом катке. Во-вторых,это еще и на Красной площади, а в-третьих,это было открытие катка. Это потрясающая атмосфера. Для меня это опыт, конечно, выступать на открытом катке. Когда я первый раз приезжала в Москву, гуляла по Красной площади, я и не могла подумать, что буду здесь выступать.