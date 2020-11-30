Поцелуй для чемпиона. У самой красивой фигуристки России роман с известным спортсменом?
Похоже, сердце роскошной Станиславы больше не свободно. Кому же так повезло?
Похоже, сердце роскошной Станиславы больше не свободно. Кому же так повезло?
20-летняя Станислава Константинова выделяется не только удивительной грациозностью на льду, но и очень привлекательной внешностью. Вот уже несколько лет Стася регулярно попадает в различные рейтинги самых красивых фигуристок мира, а каждая фотография в её «инстаграме» собирает восторженные комментарии поклонников.
Тем не менее свою личную жизнь Стася никогда не афишировала. Поэтому появление в соцсетях снимка, на котором она целует известного спортсмена,
Похоже, место самой красивой пары фигурного катания может быть занято надолго.
Этот сезон положил начало новому этапу в карьере эффектной фигуристки. После целого ряда неудачных выступлений и непопадания в топ-10 на чемпионате России Станислава досрочно завершила прошлый сезон и решилась на кардинальные перемены в своей жизни. В феврале участница чемпионатов Европы и мира прервала сотрудничество с тренером Валентиной Чеботарёвой, длившееся более 10 лет, и переехала в Москву для работы в академии «Ангелы Плющенко».
Перезагрузить карьеру талантливой фигуристке помогают Александр Волков и его супруга Мартин Даженэ. Во время весенней самоизоляции Стася даже
На втором этапе Кубка России в Москве Константинова не смогла бороться за пьедестал с Трусовой, Валиевой и Усачёвой, но всё равно заслужила долю комплиментов. В Казани прокаты получились хуже, но с эмоциональной точки зрения Константинова вновь была безупречна. Даже несмотря на скромные шансы и технические ошибки, Стася явно получает удовольствие от катания и буквально светится от позитивной энергии, заряжая жизнерадостностью окружающих.
Казалось, смена обстановки пошла Константиновой на пользу, а работа с новыми тренерами помогла вернуть гармонию и сбросить груз былых провалов. Однако, возможно, у яркого преображения фигуристки была и ещё одна причина. В «сториз» её «инстаграма» появилась фотография, на которой Стася целует в щёку другого известного спортсмена Адьяна Питкеева. Фигуристка сопроводила снимок фиолетовым сердечком, а внимательные пользователи подметили, что молодые люди находятся в родном для Константиновой
Имя Питкеева хорошо известно любителям фигурного катания. Адьян тренировался в группе Этери Тутберидзе и считался одним из самых перспективных одиночников мира. В сезоне-2013/2014 он завоевал серебряные медали в финале юниорского
Впрочем, кардинально менять сферу деятельности Питкеев не стал и перешёл на роль тренера. Сейчас он работает в московской школе «Армия фигурного катания». Не так давно болельщики могли его видеть в «кисс энд край» рядом с Анастасией Таракановой на этапе Кубка России в Казани.
Хотя официальных подтверждений романа Константиновой и Питкеева нет, болельщики отмечают, что молодые люди отлично смотрятся вместе и могли бы стать самой красивой парой в фигурном катании. До фотографии с Адьяном Станислава никогда не давала поводов говорить о своей личной жизни.
Более того, ещё полгода назад она признавалась, что пока не может встретить вторую половинку: «У меня дикое чувство юмора и дикий график, научивший адекватно смотреть на многие вещи, не тратить зря время и эмоции, когда нет перспективы здоровых взаимоотношений. Ну или мне просто трудно понравиться… Или я никому не нравлюсь».
В отличие от Константиновой, Питкееву и раньше приписывали романы с известными фигуристками, однако теперь многие болельщики уверены, что именно со Стасей у него всё может получиться.
Алексей Адамов