В сборной России по фигурному катанию эпидемия коронавируса. Зато на банкете погуляли!
Отдых после этапа
Отдых после этапа
В фигурном катании настоящая эпидемия! Спортсмены массово снимаются с пятого этапа Кубка России. Как минимум у двух звёздных фигуристов подтверждён коронавирус. Ещё несколько человек сели на карантин, а
А может, лучше его вообще отменить?
Изначально было понятно, что решение проводить Кубок России в разгар пандемии коронавируса связано с определённым риском для здоровья спортсменов, но во главу угла было поставлено сохранение соревновательной практики. Тем более того, что происходит сейчас, не ожидал никто. Внезапно сезон для российских фигуристов превратился в игру на выживание. Каждый этап Кубка России омрачают массовые снятия спортсменов, причём к заключительному турниру их число достигло пика.
Увы, но в свете последних событий жалобы американского журналиста Филиппа Херша
Спортсмены выкладывали в «Инстаграм» красивые фотографии в нарядных костюмах, а болельщики беспокоились за здоровье фигуристов и даже шутили о пире во время чумы.
Первыми из участников банкета из заявок на этап Кубка России в Москве исчезли танцевальные дуэты Синицина/Кацалапов и Степанова/Букин. Тогда же стало известно о пневмонии у Евгении Тарасовой. Позже
Конечно, списывать всё исключительно на банкет не стоит, но, по словам очевидцев, на мероприятии были в том числе и посторонние лица, а масочный режим соблюдался далеко не всеми. Возникает вопрос, а стоило ли вообще проводить банкет в условиях, когда любой неосторожный контакт способен привести к заболеванию и поставить крест на целом сезоне. Понятно, что сейчас фигуристы как никогда нуждаются в эмоциональной разрядке, но ставки слишком высоки, чтобы подвергать себя дополнительному риску.
Татьяна Тарасова уверена, что в такой ситуации фигуристам не стоит посещать публичные мероприятия: «Пускай спортсмены и тренеры не ходят на банкеты, пусть сидят в номерах или отдыхают дома, готовятся к следующим турнирам».
Также Татьяна Анатольевна уверена, что отменять соревнования нельзя. Мол, существует заранее составленный график, и все должны под него подстраиваться. С прославленным тренером солидарны и в федерации.
«Кто-то из спортсменов переболел коронавирусом,
С одной стороны, позиция федерации понятна, ведь здоровые спортсмены ни в чём не виноваты и готовятся к старту. С другой, всем очевидно, что главный турнир будет не в Москве, а в Челябинске. И есть большой риск, что выступление на Кубке России оставит
И на фоне эпидемии коронавируса в сборной России с каждым днём такой вариант кажется всё более вероятным и даже логичным.
Фигурное катание должно жить, но не ценой же здоровья спортсменов и тренеров!
Яна Левхина