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17:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Туктамышева рассказала, когда вернется к тренировкам

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева заявила, что планирует вернуться к тренировкам уже 2 января 2021 года.

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Источник: Спорт РИА Новости

«А вы будете заниматься спортом в праздники? Я планирую вернуться к тренировкам уже 2 января», — написала Туктамышева на своей странице в Instagram.

На чемпионате России, прошедшем в декабре в Челябинске, Туктамышева заняла седьмое место. В ноябре фигуристка впервые в карьере выиграла этап Гран-при в Москве. После этого турнира Туктамышева перенесла коронавирус.

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