Туктамышева рассказала, когда вернется к тренировкам
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева заявила, что планирует вернуться к тренировкам уже 2 января 2021 года.
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева заявила, что планирует вернуться к тренировкам уже 2 января 2021 года.
«А вы будете заниматься спортом в праздники? Я планирую вернуться к тренировкам уже 2 января», — написала Туктамышева на своей странице в Instagram.
На чемпионате России, прошедшем в декабре в Челябинске, Туктамышева заняла седьмое место. В ноябре фигуристка впервые в карьере выиграла этап