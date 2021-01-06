Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Трактор
Спартак
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кальяри
Беневенто
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Парма
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Удинезе
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Рома
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Интер
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Дженоа
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Верона
Хоккей. КХЛ
17:30
Ак Барс
ХК Динамо
Футбол. Зарубежный
20:00
Наполи
Специя
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Барыс
51
Футбол. Зарубежный
21:00
Лорьян
Монако
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Барселона
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
05:30
Канада U20
США U20
02
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
01:30
Финляндия U20
Россия U20
41
Все события
Фоторепортажи
23Загитова и триколор, Дед Мороз и Снегурочка в масках: вторая победа сборной России в кадрах
7ЦСКА проиграл в Загребе и занял последнее место в группе ЛЕ
13:09 (мск), источник: Sport24

Чемпион Европы Алиев вылечился от коронавируса и приступил к тренировкам

Российский фигурист Дмитрий Алиев вылечился от коронавируса и вернулся к тренировкам, рассказал тренер чемпиона Европы Евгений Рукавицын.

Наверх
Источник: Sport24

«Дима вернулся на лед 4 января. Пока трудно говорить о том, в какой он форме, сказываются ли последствия коронавируса или нет. Чтобы это понять, понадобится некоторое время», — приводит слова Рукавицына ТАСС.

В связи с заражением COVID Алиев был вынужден пропустить пятый этап Кубка России и чемпионат страны, которые состоялись в декабре.

 «Приехал домой, а там такой трэш!» Жену футболиста застукали за изменой
«Дуреют от денег, телок и алкоголя». Звездные певцы жестко раскритиковали русских футболистов
Россия опозорилась на МЧМ. Проиграла и осталась без медалей
США — чемпион мира, а Канада — примитивная и жалкая
«Подставили тренера». Игроки сборной России взяли вину на себя
Ларионов не признал ошибок, даже оставшись без медалей МЧМ
Роналдиньо заработал более 700 тыс. евро после выхода из тюрьмы
Русский хоккеист заплакал прямо на льду после поражения (видео)
Смотри все матчи чемпионата Италии (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь