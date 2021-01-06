Чемпион Европы Алиев вылечился от коронавируса и приступил к тренировкам
Российский фигурист Дмитрий Алиев вылечился от коронавируса и вернулся к тренировкам, рассказал тренер чемпиона Европы Евгений Рукавицын.
Российский фигурист Дмитрий Алиев вылечился от коронавируса и вернулся к тренировкам, рассказал тренер чемпиона Европы Евгений Рукавицын.
«Дима вернулся на лед 4 января. Пока трудно говорить о том, в какой он форме, сказываются ли последствия коронавируса или нет. Чтобы это понять, понадобится некоторое время», — приводит слова Рукавицына ТАСС.
В связи с заражением COVID Алиев был вынужден пропустить пятый этап Кубка России и чемпионат страны, которые состоялись в декабре.