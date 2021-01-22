Загитова стала самой популярной, а Медведеву атаковали боты

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Алина Загитова поделилась с подписчиками в инстаграме историческим фактом. Фанатов и тех, кого интересует жизнь фигуристки в соцсетях, стало 855 тысяч человек. Это на две тысячи больше, чем у Евгении Медведевой (853 тысячи).

Официально Загитова стала самой популярной действующей российской фигуристкой в этой соцсети. Среди всех фигуристок в мире, как действующих, так и завершивших карьеру, Загитову опережают Татьяна Навка (1,2 млн подписчиков) и японка Марин Хонда (871 тысяча).

По всей видимости, фанатам Медведевой не понравилось то, что их фаворитка отдала пальму первенства Загитовой. Поэтому сегодня ночью кто-то попытался взломать инстаграм Евгении. Двукратную чемпионку мира атаковали боты — страницу пришлось на время закрыть.

Совсем скоро Загитова и Медведева будут соревноваться не по количеству подписчиков в инстаграме, а на льду. Обе станут капитанами команд на новом турнир для лучших российских фигуристов, который пройдет с 5 по 7 февраля в Москве.