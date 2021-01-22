Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия М
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:45
Беневенто
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Монпелье
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Вальядолид
Хоккей. НХЛ
23.01
Вашингтон Кэпиталз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
23.01
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
23.01
Торонто Мэйпл Ливз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
23.01
Миннесота Уайлд
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
23.01
Чикаго Блэкхокс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз
Колорадо Эвеланш
42
Хоккей. НХЛ
23.01
Даллас Старз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
05:30
Ванкувер Кэнакс
Монреаль Канадиенс
37
Хоккей. НХЛ
23.01
Аризона Койотс
Вегас Голден Найтс
Все события
Фоторепортажи
32Слезы Щербаковой и Тутберидзе, радость Трусовой и Плющенко, огромный медведь. Невероятные эмоции ЧР-2021
9ЦСКА обыграл СКА в овертайме
13:41 (мск), источник: Московский комсомолец

Загитова стала самой популярной, а Медведеву атаковали боты

Алина Загитова официально — самая популярная действующая российская фигуристка в инстаграме. На олимпийскую чемпионку 2018 года подписались 855 тысяч человек, а двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву (на которую подписаны 853 тысячи) атаковали боты.

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Алина Загитова поделилась с подписчиками в инстаграме историческим фактом. Фанатов и тех, кого интересует жизнь фигуристки в соцсетях, стало 855 тысяч человек. Это на две тысячи больше, чем у Евгении Медведевой (853 тысячи).

Официально Загитова стала самой популярной действующей российской фигуристкой в этой соцсети. Среди всех фигуристок в мире, как действующих, так и завершивших карьеру, Загитову опережают Татьяна Навка (1,2 млн подписчиков) и японка Марин Хонда (871 тысяча).

По всей видимости, фанатам Медведевой не понравилось то, что их фаворитка отдала пальму первенства Загитовой. Поэтому сегодня ночью кто-то попытался взломать инстаграм Евгении. Двукратную чемпионку мира атаковали боты — страницу пришлось на время закрыть.

Совсем скоро Загитова и Медведева будут соревноваться не по количеству подписчиков в инстаграме, а на льду. Обе станут капитанами команд на новом турнир для лучших российских фигуристов, который пройдет с 5 по 7 февраля в Москве.

Приятной новостью станет то, что трибуна в «Мегаспорте» может быть заполнена на 50%. Надеемся, что наплыва ботов не будет.

 «Близка к панике»: норвежскую биатлонистку увезли с трассы на скорой
В провале молодежки обвиняют игроков, но виноваты не они
Что творится в сборной России? Туда вызвали худшего резервиста
Раскрыты гонорары Макгрегора и Порье за бой
Что ждет Александра Кокорина в «Фиорентине»
Миранчук против Ибрагимовича: Топ-5 ставок выходных
Апелляция «Барселоны» по дисквалификации Месси отклонена
Манчини: Кокорин — бесценный, он мог бы играть даже за «Реал»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь