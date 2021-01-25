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25 января, источник: Спорт-Экспресс

Косторная назвала причину ухода от Тутберидзе: все дело в песне

Чемпионка Европы-2020 Алена Косторная назвала причины ухода от Этери Тутберидзе. Российская фигуристка летом 2020 года сменила тренера и стала заниматься в академии Евгения Плющенко.

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«У меня была проблема с песней в короткой программе, — приводит Instagram Talented_Skaters слова Косторной. — Мне сказали, что предложенная песня не очень хорошая. Но через несколько дней я была очень злая, потому что другой девушке на катке дали программу с этой песней. Я решила до начала сезона, потому что не была довольна обстановкой в «Самбо-70».

Также Косторная рассказала о возвращении на лед после пандемии и смены тренера.

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«Я не тренировалась во время пандемии, поэтому сейчас пытаюсь вернуться на прежний уровень, — отметила фигуристка. — Это самое трудное время, потому что я не сразу вернулась и сменила тренера. Но я не собираюсь оправдываться и усиленно тренируюсь. Было бы мне легче вернуться, если бы я осталась с Тутберидзе? А может быть, мне все же надо было перейти, потому что после ухода я стала больше улыбаться».

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