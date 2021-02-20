Трусова порассуждала о возвращении к Тутберидзе
Российская фигуристка Александра Трусова порассуждала о возвращении в группу тренера Этери Тутберидзе.
Российская фигуристка Александра Трусова порассуждала о возвращении в группу тренера Этери Тутберидзе.
По словам спортсменки, она не планирует делать этого. Россиянка отметила, что подход ее нынешнего наставника Евгения Плющенко немного отличается, однако сейчас она привыкла к его требованиям и чувствует себя комфортно.
Кроме того, Трусова добавила, что ее бывшие партнеры по группе Тутберидзе не стали хуже с ней общаться после перехода. Она также добавила, что ни разу не пожалела о смене тренера.
Трусова перешла в академию Плющенко перед началом нового сезона. 16-летняя спортсменка — двукратная чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призер взрослых чемпионата Европы и финала