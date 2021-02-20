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20:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Трусова порассуждала о возвращении к Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова порассуждала о возвращении в группу тренера Этери Тутберидзе.

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Источник: РИА "Новости"

По словам спортсменки, она не планирует делать этого. Россиянка отметила, что подход ее нынешнего наставника Евгения Плющенко немного отличается, однако сейчас она привыкла к его требованиям и чувствует себя комфортно.

Кроме того, Трусова добавила, что ее бывшие партнеры по группе Тутберидзе не стали хуже с ней общаться после перехода. Она также добавила, что ни разу не пожалела о смене тренера.

Трусова перешла в академию Плющенко перед началом нового сезона. 16-летняя спортсменка — двукратная чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призер взрослых чемпионата Европы и финала Гран-при. Этих наград она добилась, тренируясь под руководством Тутберидзе.

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