Трусова порассуждала о возвращении к Тутберидзе

По словам спортсменки, она не планирует делать этого. Россиянка отметила, что подход ее нынешнего наставника Евгения Плющенко немного отличается, однако сейчас она привыкла к его требованиям и чувствует себя комфортно.

Кроме того, Трусова добавила, что ее бывшие партнеры по группе Тутберидзе не стали хуже с ней общаться после перехода. Она также добавила, что ни разу не пожалела о смене тренера.