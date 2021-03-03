Сотскова получила за допинг десять лет. Теперь официально
Призер финала «Гран-при» бесславно завершила свою яркую карьеру.
Призер финала «Гран-при» бесславно завершила свою яркую карьеру.
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) официально сообщила о том, что бывшая спортсменка сборной страны Мария Сотскова дисквалифицирована на десять лет за нарушение антидопинговых правил. Слухи о неприятностях участницы Олимпиады-2018 ходили давно, но нынешняя информация все равно шокирует. Обычно за первый допинговый проступок спортсменов редко отстраняют больше чем на четыре года. Десятилетний дисквал за первый же инцидент может свидетельствовать только о том, что имел место не только положительный тест на запрещенку, но и обстоятельства, сильно отягчившие вину Марии.
Информация о том, что Сотсковой грозят десять лет дисквалификации, появилась еще в сентябре прошлого года. Тогда в СМИ просочились сведения о том, что звездная фигуристка пропустила три
Согласно неофициальным источникам, цепочка событий, которая привела к печальному финалу, началась в ноябре 2019 года, когда Мария провалила «Гран-при Франции» и после этой неудачи якобы решила завершить карьеру. Это довольно спорная версия, поскольку в апреле 2020 года Сотскова заявляла в интервью о планах продолжить выступления. Но, как бы то ни было, решение уйти на покой, даже если и было принято, не было зафиксировано официально. РУСАДА и ФФККР не получили письменного уведомления от Марии (а сама фигуристка, надо полагать, продолжала получать выплаты как кандидат в сборную страны). Поэтому у
По данным RT, фигуристка предупредила контролеров, что она уже не тренируется и не является действующей спортсменкой, но
Марии Сотсковой 20 лет, и с лета прошлого года она не является действующей спортсменкой. На Олимпийских играх в Пхенчхане она заняла восьмое место, но считалась одной из самых талантливых фигуристок поколения Загитовой и Медведевой. В том сезоне-2017/18 она завоевала серебро двух этапов «Гран-при» и финала серии, а также чемпионата России. Но после Олимпиады результаты резко ухудшились, сама Сотскова жаловалась на пубертат, кроме того, ее добили личные проблемы.
Фуросемид — один из самых распространенных допинговых препаратов. Сам по себе он не дает физических преимуществ, но включен в список запрещенных веществ за свои маскирующие качества. Будучи сильнодействующим мочегонным средством, фуросемид выполняет роль диуретика и предназначен для вывода жидкостей из организма. После приема фуросемида помимо жидкости из организма выводятся калий, магний и масса других полезных солей. Кроме того, это эффективное средство для похудения. Теоретически его применение помогает скрывать факт употребления других запрещенных веществ. Еще одна причина, по которой фуросемид в черном списке для спортсменов, — побочные эффекты. При применении больших доз фуросемида может случиться остановка сердца. Поэтому он выписывается только по назначению врача при серьезных медицинских показаниях.
Возможно, эти показания были и у Сотсковой, но почему спортсменка, имеющая возможность лечиться в клиниках ФМБА, предпочла непонятное учреждение без лицензии — огромная загадка. Мария вроде бы не отрицала сам факт нарушения, хотя и настаивала на случайных обстоятельствах произошедшего. В октябре прошлого года она якобы дала интервью «Экспресс-газете», где рассказала, что действительно принимала фуросемид по назначению врача и делала это, не собираясь больше принимать участие в соревнованиях. Правда, достоверность самого интервью вызывает сомнения — текст с сайта газеты удалили, его можно найти только через кэш или цитирования в других СМИ.
Официальный уход 20-летней фигуристки случился только 8 июля — Сотскова мотивировала свое решение тем, что выходит замуж и хочет уделять больше внимания семье. Правда, и семейная жизнь тоже не заладилась. В январе 2021 года муж Марии, музыкальный продюсер Михаил Омельчук, публично сообщил о разводе, заявив, что «в одной семье не могут быть два творческих человека». Поэтому нынешняя новость о дисквалификации — это лишь финал жуткой черной полосы в жизни спортсменки. Кстати, сама Сотскова не унывает и еще в декабре объявила о создании собственной школы. Если этот проект является частным, то в принципе Мария может работать с детьми и во время дисквалификации. Проблемы могут возникнуть только в случае появления ее воспитанников в сборных региона или национальных командах любых возрастов.
Симптоматично, что по допингу Россия, к сожалению, удерживает первое место в фигурном катании. Для нас это третий
27 марта Сотскова примет участие в официальном фестивале в Якутске «Муус устар» 27 марта — это праздник прихода весны и ледохода. Вместе с Марией «Соцковой», как написали на портале правительства Якутии, выступят Алина Загитова, Максим Ковтун и Александр Самарин. Насколько в данном шоу важны этические и антидопинговые нюансы, решать организаторам.
Олег Шамонаев, Дмитрий Кузнецов