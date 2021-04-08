«Такого не допущу»: Винер-Усманова — о скандалах в фигурном катании
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Сергей Фукс. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Сергей Фукс. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина
«Конечно, слежу за успехами наших фигуристов. Я очень счастлива, что девочки (Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова) на чемпионате мира заняли три первых места. Видите, переход (Алены) Косторной от одного тренера к другому ничего хорошего не дал. Это очень поучительно, был скандал. А потом маленькая Щербакова выиграла. Не знаю, почему там так много скандалов, я не вдаюсь в эти подробности. Может, там
«Думаю, да, таких скандалов я у себя не допущу. Потому что я делаю все сама с божьей помощью. Лучше делать все самой, чем