«Такого не допущу»: Винер-Усманова — о скандалах в фигурном катании

«Конечно, слежу за успехами наших фигуристов. Я очень счастлива, что девочки (Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова) на чемпионате мира заняли три первых места. Видите, переход (Алены) Косторной от одного тренера к другому ничего хорошего не дал. Это очень поучительно, был скандал. А потом маленькая Щербакова выиграла. Не знаю, почему там так много скандалов, я не вдаюсь в эти подробности. Может, там какую-то роль играют деньги — все-таки они собирают огромные дворцы спорта, большое количество зрителей. С другой стороны — может, появились конкурентоспособные тренеры, которые действительно готовят спортсменов и обладают всеми нужными качествами», — сказала Винер-Усманова.