«Мы идем побеждать» Щербакова, Валиева и Трусова показали новые программы. Кто станет фаворитом олимпийского сезона?

Немалое впечатление произвели и программы Дмитрия Алиева. Короткая поставлена под лирическую музыку Pilgrims on a Long Journey, произвольная — под The waltz goes on. Вальс Алиеву вообще очень идет, и спортсмен не впервые выбирает его для выступлений. Так, прежде он катался под «Маскарад». Что до готовности к сезону, то это вопрос открытый: прыжки у чемпиона Европы-2020 не шли, усталость была видна уже к середине прокатов. Судя по всему, подготовке мешают проблемы со здоровьем.