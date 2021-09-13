«Мы идем побеждать» Щербакова, Валиева и Трусова показали новые программы. Кто станет фаворитом олимпийского сезона?

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Предсезонные контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию давно перестали восприниматься лишь как тренировка. По ним принято оценивать не только программы и форму спортсменов после межсезонья, но и перспективы на главные старты года. Последнее, конечно, несправедливо: говорить всерьез о каких бы то ни было шансах можно будет только через пару месяцев, в разгар соревнований. Очевидно пока лишь то, что амбиции у россиян самые серьезные.

Командный чемпионат мира-2021 отгремел в апреле — тогда россияне победили впервые в истории. Перед этим случился триумф на классическом первенстве мира, когда удалось завоевать три золота из четырех. Планка перед олимпийским сезоном — максимально высоко.

За счет чего же сборная России собирается побеждать дальше?

«Не готовы пока катать красиво, целиком чисто»

За несколько дней до старта прокатов от участия отказались действующие чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин. Причина — проблемы со здоровьем. Известно при этом, что для ритм-танца они выбрали мотивы в хип-хоп стиле (Аpashe, Oski & Lennon Unofficial Remix — Everybody) и блюз (Monster Шона Мендеса и Джастина Бибера). Произвольный танец дуэт будет исполнять под композиции из мюзикла «Ромео и Джульетта» Нино Роты.

Зато приехали на прокаты чемпионы мира-2021 Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Межсезонье далось им непросто из-за травм, однако к началу сентября удалось подготовить обе программы. Пока постановки выглядят несколько сырыми, однако ясно, что их отработанность — дело времени. «Не готовы пока катать красиво, целиком чисто. Никогда не хочешь показывать полработы. Но тренер говорит, что наоборот: нужно немножко съесть чего-то нехорошего и невкусно пахнущего, чтобы зарядиться, замотивироваться», — объяснил Кацалапов. Ритм-танец пара катает под песни Джо Кокера и группы Commodores, произвольный — под Сергея Рахманинова.

Выступила в Челябинске и третья пара сборной, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Правда, показали спортсмены только ритм-танец под индийские мотивы — с произвольным они собираются дебютировать уже на соревнованиях. Фигуристы ошибались, но в целом выглядели неплохо: как всегда яркие, заряженные. А еще легкие — не каждой паре удается продемонстрировать это в начале сезона.

Посоперничать с ними в этом могут пока разве что вчерашние юниоры Диана Дэвис и Глеб Смолкин — дочь Этери Тутберидзе и сын актера Бориса Смолкина. Ученики Игоря Шпильбанда обе программы представили в готовом для соревнований виде. В этом сезоне им вряд ли удастся подвинуть кого-то из более опытных дуэтов, однако наблюдать за ними с каждым стартом становится все интереснее.

«Я почти плакал»

Во время выступления мужчин-одиночников все внимание было приковано к Михаилу Коляде — лидеру сборной России. В олимпийском сезоне в короткой программе он будет кататься под песню «Памяти Карузо» в исполнении Лучано Паваротти, а в произвольной — под саундтрек к «Списку Шиндлера». Фигурист признался, что «Белого ворона» — постановку прошлого сезона, признанную весьма удачной, — решил поменять тренер Алексей Мишин. На льду спортсмен казался вполне уверенным: хотя и срывал некоторые прыжки, сохранял относительную свежесть до финального аккорда.

Я очень гармонично себя чувствую, смотрел фильм, меня эта история тронула. Блин, я почти плакал Михаил Коляда российский фигурист

Немалое впечатление произвели и программы Дмитрия Алиева. Короткая поставлена под лирическую музыку Pilgrims on a Long Journey, произвольная — под The waltz goes on. Вальс Алиеву вообще очень идет, и спортсмен не впервые выбирает его для выступлений. Так, прежде он катался под «Маскарад». Что до готовности к сезону, то это вопрос открытый: прыжки у чемпиона Европы-2020 не шли, усталость была видна уже к середине прокатов. Судя по всему, подготовке мешают проблемы со здоровьем.

10 сентября стало известно, что Дмитрий не поедет на Nebelhorn Trophy в немецкий Оберстдорф, где решится, сможет ли сборная России использовать третью квоту в мужском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. Алиева заменит другой спортсмен

Высоки шансы отправиться на турнир в Германию у Александра Самарина и Петра Гуменника. Самарин исполняет короткую программу под саундтрек из фильма «Матрица», произвольную — под микс Lord & Master, Save us и La terre vue du ciel. Гуменник катается под Leave A Light On и «Спартак».

«Это претенденты на олимпийское золото»

Что изменилось в катании Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, которые в межсезонье присоединились к группе Тутберидзе, — вот какой была главная интрига в выступлениях спортивных пар. И изменилось многое — по крайней мере по части хореографии. Остались проблемы с прыжками, однако именно на этом тренер обещала сделать упор, так что, скорее всего, прогресс не заставит себя ждать. Короткая программа поставлена под музыку из фильма «Мы», произвольная — под Lighthouse Патрика Уотсона.

Работая с Тутберидзе, получили огромный, колоссальный опыт. Много нового, полезного, очень довольны новой командой. Большое счастье находиться в ней Владимир Морозов российский фигурист

Главные конкуренты Тарасовой и Морозова в сборной России тренируются у Тамары Москвиной. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский будут кататься под «Лебединое озеро» и Malaguena. Они подошли к контрольным прокатам пусть и не в лучшем состоянии, но достаточном, чтобы допустить в обеих программах лишь по паре ошибок. «Форма для прокатов оптимальная. Для сезона еще не доработана, но сейчас и не надо», — пояснила Бойкова.

Действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов для сезона выбрали балет «Эсмеральда» и микс композиций Георгия Свиридова. Видно, что пара сохранила технический контент прошлого сезона, а значит, по ходу будет пытаться и прибавить. Хореограф Илья Авербух в эфире Первого канала, правда, заметил, что не увидел цельных программ. Но при этом он добавил, что потенциал у спортсменов колоссальный. «Я встретился с Тамарой Москвиной, которую безмерно уважаю и люблю, это выдающийся тренер-легенда. Она сказала, что они закладывали идею: мы молодые, яркие, идем побеждать, готовы на любые свершения. Возможно, просто еще не хватило времени. Пара бесконечно талантливая, это претенденты на олимпийское золото», — заключил специалист.

«Наши смогут претендовать на весь пьедестал»

На контрольных прокатах прошлого сезона группу Тутберидзе представляла только одна взрослая спортсменка — Анна Щербакова. Теперь все вернулось на круги своя — тренер вновь выводит на лед большую часть сборной России. Из академии Евгения Плющенко вернулись Алена Косторная и Александра Трусова, получили право выступать на взрослом уровне Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых.

Щербакова приехала в Челябинск без четверных прыжков. Она объяснила, что ей хотелось показать новые программы без падений, поэтому решено было пока оставить тройные. «Это всего лишь прокаты, промежуточный этап. Как сказали тренеры, это был макет», — добавила чемпионка мира. Квады она пообещала вернуть уже к соревнованиям. Что до самих постановок, то в обеих спортсменка смотрится крайне гармонично. Короткая — под восточные мотивы, произвольная — «Мастер и Маргарита».

Я нисколько не сомневаюсь, что она наверстает свой контент. Все помнят, что Аня уже это делала. Она далеко не в худшем варианте формы, пусть без ультра-си, но видно, что человек тренирован. Тем более время есть. В выживании стремления ей не занимать Инна Гончаренко тренер по фигурному катанию

А вот Трусова исполнила-таки мечту — прыгнула пять четверных прыжков в одной программе. Это историческое достижение, прежде ни одной женщине подобное не удавалось. Александра с первого взгляда спрогрессировала в целом: стала куда более пластичной, эмоциональной, чище обычного исполняла дорожки шагов и вращения. Это было заметно еще в короткой под саундтрек из фильма «Фрида», а произвольная под «Круэллу» убедила окончательно.

Я была потрясена тем, как изменился образ Александры Трусовой, начиная от цвета волос до темы Фриды, где она на самом деле очень хорошо раскрылась. Для меня это большой сюрприз, удивительно очень Наталья Бестемьянова олимпийская чемпионка в танцах на льду

Косторная вернула тройной аксель и показала его в короткой программе под блюз, а потом повторила в произвольной под Антонио Вивальди. По словам Алены, цель — три таких прыжка на две программы. При этом пока над обеими постановками предстоит работать и работать. В прокате фигуристка забыла дорожку шагов. «А зачем ты по-детски смотришь на нас: подскажите? Мы что тебе, бегущая строка?» — отчитала ученицу Тутберидзе при выходе со льда.

Валиева оставила произвольную программу прошлого сезона — «Болеро». Это планировалось изначально. Короткую поменяли, теперь это In Memoriam Кирилла Рихтера. Пока спортсменке, которую уже не первый год называют главной претенденткой на победу в Пекине, не хватает стабильности: в ее активе по-прежнему есть тройной аксель с руками наверх и два четверных, однако удаются они через раз. Камила объяснила, что пытается кататься взрослее, оттого появляются скованность и каша вместо программы. «Нервно было опять. Я просто очень много нервничаю, чего делать нельзя», — добавила она.

Полагаю, Валиева для многих фаворит. В олимпийский сезон хочется пожелать всем показать максимум своих возможностей. Всем хочется пожелать уверенности. Они будут друг друга подгонять. Я надеюсь, что наши девушки на Олимпиаде будут недосягаемы и смогут претендовать на весь пьедестал Катарина Гербольдт бронзовый призер чемпионата России-2009

И по-прежнему единственная, кто в состоянии бросить вызов группе Тутберидзе, — Елизавета Туктамышева. Правда, явно не в том состоянии, в котором находится сейчас. Если в короткой программе под Танго Oblivion она показала чистый тройной аксель и вообще была довольно уверенной, то в произвольной (Arabia и My Love) сделала степ-аут на первом таком прыжке, «бабочку» на втором, упала с тройного лутца и вместо тройного флипа сделала двойной с касанием. Ученица Мишина не стала связывать такой прокат с волнением, разве что с усталостью. «Это был первый и последний раз, когда такое выступление. На соревнованиях уже не буду допускать ошибок», — пообещала Туктамышева.

Такие обещания впору давать любому фигуристу сборной, ведь пока никто не может похвастаться звенящей формой или уверенностью. Время на раскачку есть, хотя и не так много — международные турниры второй категории уже в разгаре, а через месяц стартует серия Гран-при. И ведь любой срыв в такой сумасшедшей конкуренции может стоить путевки на Олимпиаду. Насыщенным же будет сезон!