«Это был скандал». Елена Вайцеховская рассказала о конфликте с Этери Тутберидзе

«В Сочи произошла стандартная ситуация, когда Юля Липницкая проиграла (шестое место в личном турнире. — Прим. “Чемпионата”), и я, что называется, попала Этери под горячую руку. Претензия была: “Почему вы написали так? Почему вы не позвонили мне?” Я говорю: “А когда звонить? Вы стояли у бортика”. В общем, это был скандал.

После этого я дважды подходила к пресс-атташе федерации [ФФККР] и говорила, что независимо от того, что между нами произошло, нам предстоит много лет работать вместе, и я считаю ненормальным, когда ведущий тренер и один из ведущих журналистов находятся в таких отношениях, поэтому я просто прошу поспособствовать как-то, чтобы мы встретились и поговорили. Мне было отвечено: «Я не буду этим заниматься, поскольку я считаю, что это не надо». Я понимаю, что человек преследовал свою цель иметь эксклюзивный доступ, я там была совершенно не нужна.

Но парадокс заключается в том, что после сочинской Олимпиады мы с Этери Георгиевной сказали друг другу в общей сложности четыре слова. Когда награждали лучших журналиста, фигуриста, тренера, был такой очень красивый приз Панина-Коломенкина. Этот приз как тренер получила Этери, как фигурист Женя Плющенко, а как журналист — я. По-моему, на этом мероприятии. Или на каком-то… В общем, я что-то вручала Этери. Я вручила приз Этери и сказала: «Поздравляю вас, Этери». Она сказала: «Спасибо». Вот это четыре слова, которые мы с ней произнесли друг другу с момента сочинской Олимпиады.