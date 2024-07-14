Трусова и Игнатов объявили дату свадьбы | Источник: Соцсети

Фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов в конце июня сообщили о помолвке. Новоиспеченные жених и невеста не стали надолго откладывать торжество и начали заниматься подготовкой к свадьбе. Однако пара не раскрывала дату своего праздника, отметив лишь, что он состоится этим летом.

Сегодня, 14 июля, Трусова и Игнатов объявили, что поженятся 17 августа. Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», оба фигуриста надели на VK Fest белые рубашки, сзади которых была дата.

Александра Трусова и Макар Игнатов вместе с конца 2023 года. Пара не афишировала свои отношения, однако о романе стало известно в начале текущего года, после того, как фигуристка посетила соревнования своего бойфренда.