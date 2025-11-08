Рудковская назвала диагноз заболевшего Гном Гномыча: «В понедельник выходит на тренировки»

3 ноября 12-летний Гном Гномыч выступил на шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге. Оказалось, что перед выступлением Плющенко-младший испытывал сильное недомогание, а после шоу ему вызвали скорую помощь.
"Саша уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки. К нам в гости приехал Олимпийский чемпион Витя Петренко. Он в понедельник и вторник как раз будет работать с Сашей.
Что была за болезнь? Просто ротавирус. Никакого конкретного вируса не показало", — сказала Рудковская в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.