«Надеюсь, это платье принесет мне удачу. В произвольной — еще одно новое». Муравьева о костюме для короткой программы

Фигуристка Софья Муравьева заняла 2-е место в короткой программе на этапе Гран-при в Казани, набрав одинаковое количество баллов (72,60) с лидером — Диной Хуснутдиновой, но уступив ей по технике.

Источник: Спортс"

— Мне кажется, такой уверенности я не видела очень давно. Кажется, ты нашла себя. Как ты чувствуешь, как все прошло?

— Даже более спокойно, чем на первой тренировке. У меня больше ноги дрожали, чем сейчас. Как-то себя настраивала, не слишком рано начала себя настраивать. Обычно я очень рано начинаю это делать — еще когда собираюсь или первую тренировку катаю, уже настраиваюсь на старт. А сейчас как-то… Был совет от Алексея Николаевича [Мишина] — не распыляться. И я придерживалась его.

— Давай поговорим про твой костюм. Ты поменяла его с контрольных прокатов. Еще во время разминки я узнала, что у тебя мама — дизайнер.

— Да, всегда так было.

— И швея? Она шьет тебе костюмы?

— Да, и предыдущий для короткой она делала, и вот этот тоже.

— Почему решили поменять?

— Хотелось что-то необычное.

— Были ли у вас какие-то споры по поводу костюмов с мамой? Ты, например, говорила: вот, мне юбочку полегче нужно, чтобы не заваливало на прыжках. Или здесь плечико надо открыть.

— Есть определенные пунктики, которые она уже и так знает. Например, я не люблю платья с горлом. Не люблю с открытыми руками, здесь сетка. У меня руки краснеют. Еще не люблю очень тяжелые юбки, где много слоев, потому что они мешают прыгать. И когда много страз, тоже — они тяжелые.

— Очень интересный выбор. Интересный дизайн.

— У нас были уже до этого два платья, они не были одобрены. Тоже были шорты с узорами и белая рубашка. Два варианта было, но не сработало, не смотрелось. Потом мама нашла одну идею, как-то ее переложила на красный цвет, на меня. Добавила юбку, как будто огонь.

— Сразу видно: сделано с любовью.

— Надеюсь, мне это платье принесет удачу. Завтра еще одно новое платье. Уже не наше, но тоже новое, — сказала Муравьева во влоге олимпийской чемпионки Алины Загитовой на Первом канале.

