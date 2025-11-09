«Надеюсь, это платье принесет мне удачу. В произвольной — еще одно новое». Муравьева о костюме для короткой программы

— Даже более спокойно, чем на первой тренировке. У меня больше ноги дрожали, чем сейчас. Как-то себя настраивала, не слишком рано начала себя настраивать. Обычно я очень рано начинаю это делать — еще когда собираюсь или первую тренировку катаю, уже настраиваюсь на старт. А сейчас как-то… Был совет от Алексея Николаевича [Мишина] — не распыляться. И я придерживалась его.