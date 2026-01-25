Ричмонд
Алина Загитова: «Травмы меня безумно беспокоили в плане того, что я встать с кровати не могла. Но сейчас мы с врачами меня восстановили»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о своих травмах.

Ранее она опубликовала видео, на котором исполняет двойной аксель.

"Возвращаемся! Но на самом деле, я просто решила спустя долгое время попробовать (исполнить этот прыжок), потому что были травмы, травмы спины. И, конечно, они меня безумно беспокоили в плане того, что я встать с кровати не могла.

Но сейчас мы с врачами меня восстановили, можно так сказать, и я пытаюсь что-то прыгнуть. Ноги помнят". Бокс? Во-первых, очень большую концентрацию я ощущаю во время тренировок. Она очень важна в моем виде спорта. И если я хочу быстро привести себя в хорошую форму, конечно же, я иду на бокс и на ледовые тренировки.

Ну и это способ, так скажем, восполнить все эмоции, которых, допустим, у меня нет сейчас", — сказала Загитова.

