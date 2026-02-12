Вашингтон
Американский фигурист про Гуменника: «Смотреть как он прыгает — одно удовольствие»

Американский фигурист Эндрю Торгашев в интервью корреспонденту Sport24 Константину Лесику рассказал о совместных тренировках с чемпионом России Петром Гуменником, который сейчас выступает на Олимпиаде.

Источник: Reuters

— Ты тренировался вместе с Петей Гуменником в Калифорнии. Как это было?

— Да, мы общались немного. Он, конечно, сильный, хороший парень. Хорошо прыгает, хорошо тренируется. Молодец! Смотреть как он прыгает — одно удовольствие.

Помню, он приехал первый раз летом. Выходит на тренировку, делает первую половину произвольной программы — лутц, флип, риттбергер, сальхов. А я пытаюсь форму набрать, чтобы тройной аксель спокойно выезжать. Он меня завел, конечно, чтобы я держал дисциплину и лучше работал.

— Видел его выступление в короткой программе на Олимпиаде?

— Я готовился к своему прокату, просто баллы увидел. Здесь у всех с баллами все чуть-чуть как попало. Наш спорт иногда такой… интересный.

