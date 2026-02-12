Американский фигурист про Гуменника: «Смотреть как он прыгает — одно удовольствие»

Помню, он приехал первый раз летом. Выходит на тренировку, делает первую половину произвольной программы — лутц, флип, риттбергер, сальхов. А я пытаюсь форму набрать, чтобы тройной аксель спокойно выезжать. Он меня завел, конечно, чтобы я держал дисциплину и лучше работал.