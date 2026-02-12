Журова ответила Дегтяреву: «Никого не собираюсь оправдывать, но даже преступник знает, какое наказание ему грозит»

«Я не очень понимаю, как юридически выполнить инициативу нашего министра спорта. Это правда тонкий вопрос, и тут все очень непросто. Есть разные случаи. Одно дело, когда человек действительно кинул паспорт на стол, был первым номером, в него вкладывали, обеспечивали тренерами, базами, государственными средствами, а он взял и уехал. Это одна история.



А есть другая сторона. Когда собирается тренерский совет и говорит: “Этот спортсмен бесперспективный, шансов у него нет вообще ни на что! До свидания!” Или человек вообще не был в сборной, его не рассматривали. Или он ездил за свои деньги. Иногда за деньги региона, а не федеральные. Это тоже важно понимать.



Есть виды спорта с высочайшей конкуренцией, где одно место и 10−20 человек, которые по уровню могут стать олимпийскими чемпионами. И не все туда попадут. И у нас ведь не уезжают из лиг и видов спорта, где созданы хорошие условия и есть много квот на чемпионаты мира. Уезжают чаще те, кто здесь не попадал, не проходил. Особенно это видно в фигурном катании. Это правда не первые номера.



Я никого не собираюсь оправдывать. Но у многих есть свои причины. Кто-то вышел замуж и переехал. Это не предательство, это семейные обстоятельства. Если принимается единый закон, под него кто попадет? Все? Тогда нужно было заранее предупреждать: если уедете, вас ждут такие санкции. Чтобы человек понимал и взвешивал, готов он к этому или нет.



Получается, что сейчас людей хотят наказывать задним числом. Даже когда ставился вопрос по допинговым случаям — лишить всего, недвижимости, призовых, вернуть квартиры и машины — юридически это так и не смогли докрутить. Потому что людям никто заранее не сказал, что их это ждет. Даже преступник знает, какое наказание ему грозит. А здесь люди могли не знать. Если и вводить такие нормы для будущих случаев и все будут об этом знать — это одна история. Но задним числом это крайне сложно.



Есть еще один важный момент. Сейчас складывается очень необычная ситуация. Если нам вернут флаг и гимн, а те спортсмены, кто уехал в страны СНГ — Узбекистан, Азербайджан, Армению — останутся там, следующий чемпионат мира будет выглядеть как чемпионат СССР. Наши с флагом и гимном, плюс те, кто выступает за бывшие республики, плюс спортсмены с русскими корнями в других сборных. Это парадокс. Отстраняя нас, они дали возможность распространиться по всему спортивному миру.



И здесь есть вторая подоплека. С одной стороны, людям вешают ярлык “предатели”. А с другой, это в каком-то смысле мягкая спортивная сила. Если спортсмен не оскорблял страну, не подписывал политические бумаги, а просто сменил спортивное гражданство ради карьеры — это один разговор. Многие при этом остаются гражданами России», — сказала Журова в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.