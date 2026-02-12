Бывший министр спорта РФ: «Заявление Дегтярева мне непонятно — есть Конституция и законы РФ»

«Инициатива Дегтярева? Есть совершенно разные случаи. Смена спортивного гражданства не всегда связана со сменой гражданства страны. Раньше очень часто мы во многих видах сами согласовывали изменение спортивного гражданства, когда спортсмен явно для России неконкурентоспособен и просит отпустить его. Одно дело, когда спортсмен — военнослужащий, который давал присягу, а потом вдруг сбегает в другую страну, не уходя с военной службы и подводя все руководство.



Не пускать в страну, мне кажется, не полномочия Минспорта. У нас все-таки есть Конституция и законы РФ. Если же говорить про спортивные объекты, то у нас многие базы — коммерческие. Если, например, спортсмен, представляющий другую страну, готов за это платить, вопрос дополнительного дохода тоже надо оценивать. К тому же нам самим иногда бывает полезно, чтобы с нами тренировались сильные соперники.



Заявление Дегтярева мне пока непонятно. Надо спрашивать у него, что он имел в виду. Думаю, министр говорил на эмоциях. Конечно, мне неприятно и непонятно, когда меняют спортивное гражданство, но это личный выбор спортсменов, который я считаю ошибочным. За тех, кто сменил спортивное гражданство, болеть не собираюсь. Пусть за них болеют другие.



Но наиболее обидно и неприятно тем, кто вкладывал в них силы. Это тренеры, руководители команд, которые заботились об этих спортсменах и с детства их вели. Еще это крайне неприятно людям, которые выступали с ними в одной команде и выигрывали медали, а теперь те спортсмены переметнулись в другой лагерь и стали их соперниками. У меня, например, такое было, когда Владимир Резниченко сбежал в Италию, а он был моим товарищем. В итоге он оказался в Германии, а через два года ему оформили гражданство и допустили к Олимпиаде. А в 1992 году Резниченко внес решающий вклад в победу над нами. Для нас это было неприятно, потому что считали его членом своей команды.



С точки зрения морали — это выбор спортсменов, который я не принимаю. А все остальное — это Конституция и законы РФ», — сказал Колобков в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.