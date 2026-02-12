Вашингтон
Плющенко похвалил дочь Тутберидзе: «Дэвис и Смолкин вошли в элиту танцевальных пар»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в авторской колонке для «СЭ» поделился мнением о произвольном танце Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на Олимпиаде-2026.

Источник: Reuters

По сумме двух программ они набрали 196,02 балла и заняли 13-е место.

«Хочу отметить Диану Дэвис и Глеба Смолкина, представляющих Грузию. Прекрасно помню их прокат в олимпийском Пекине-2022. После вчерашнего выступления убедился, что за четыре года ребята и тренерский штаб провели колоссальную работу и достойны похвалы.

Я долго не мог подобрать слова и сформулировать, что же изменилось в этой паре. Да, улучшились в скольжении, стали больше чувствовать друг друга… Но самое главное — они теперь стильные. Фирменные. Совершенно другого фасона, масштаба и полета. Этим выступлением Дэвис и Смолкин вошли в элиту танцевальных пар и в следующем олимпийском цикле по праву будут бороться за призовые места. Искренне желаю им удачи», — заявил Плющенко.

Победителями Олимпиады-2026 в танцах на льду стали французы Лоуренс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон (225,82). Второе место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (224,39), третье — канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (217,74).