Фигурист Гуменник рассказал о бытовых трудностях на Олимпиаде. Он не взял с собой кое-что важное

День накануне выступления в произвольной программе выдался продуктивным для российского фигуриста Петра Гуменника. Выступающий в нейтральном статусе атлет провел две тренировки: на главной арене Олимпиады со зрителями и на запасном льду — без них.
Гуменник явно в хорошей форме, он продемонстрировал немало чистых четверных прыжков — лутц, флип, риттбергер, сальхов. После окончания второй сессии я ненадолго встретился с Петром, чтобы узнать, как у него дела. Гуменник рассказал мне о тренировках накануне произвольной программы, вчерашнем выходном, своем быте в Милане и планах после выступления. Фигурист был в хорошем настроении и улыбался.
— Ты откатал программы на хорошем уровне. Доволен работой?
— День накануне выступления в произвольной программе получился на все сто. Доволен тренировками, все получилось, ни одной ошибки сегодня. Даже пытался себя остановить, чтобы не сделать больше. После выходного чувствовалось много сил, но решил оставить их на завтра.
— Поэтому на второй тренировке ты показал только часть прыжков?
— Не только поэтому. На соревнованиях, на тренировках я не катаю целиком произвольную. Тем более на первой сессии днем уже проверил все прыжковые, а на второй проверял их уже выборочно — для уверенности. И проехал большую часть программы без остановки, чтобы убедиться, что функционально я тоже готов.
— Тебе хватает здесь тренировочного времени. 35−40 минут на одну сессию — это не так много?
— Действительно, у себя дома я тренируюсь больше. Поэтому мы не стали приезжать сюда к открытию или раньше. Выбрали такое время прилета, чтобы захватить побольше тренировок на главной арене.
За 1−2−3 дня до выступлений — мне больше времени и не нужно. Сейчас я раньше ушел со льда, был еще момент, когда уходил со льда раньше. А за неделю до старта мне кататься нужно было больше, поэтому я и работал в Питере.
— Как провел вчерашний выходной?
— Собирал огромный пазл Coca Cola — 20 надписей разным шрифтом. Надо было выискивать, где какой. Сколько деталей — не знаю, но он правда большой — на весь стол.
Вечером сходил прогуляться, посмотрел на олимпийский огонь, на ночной Милан. И лег спать.
— Обратный билет уже есть?
— Есть, улетаю 23 числа. Видимо, организаторы понадеялись, что я еще буду выступать на показательных. Ну или просто посмотрю на другие виды спорта. Может быть, я сам поеду в горы, покатаюсь, спокойно наслажусь олимпийской жизнью без нервов.
— Как тебе аскетичный формат проживания в олимпийской деревне?
— Когда я ехал сюда, думал, что будет что-то вроде отеля. Поэтому не брал с собой шампунь, фен. Пожалуй, мне не хватало только этого. А обычному парню без длинной шевелюры тут вообще ничего и не надо было бы. Живу я один.
— Нашел в итоге шампунь?
— Слава богу, спонсоры подарили — Head & Shoulders. Спасибо им.
— А спонсорский телефон в итоге получил?
— Пока нет. Но я и не пытался пока что. Попробую после выступления.
Костя Лесик