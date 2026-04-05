Валиева заработала 1,8 миллиона рублей за 12 минут выступлений после возвращения в спорт

Благодаря этому она получила кубок и призовые в размере 1 миллиона рублей.
«Русский вызов» стал третьим турниром, в котором участвовала Валиева после возобновления спортивной карьеры, наряду с чемпионатом России по прыжкам и Кубком Первого канала, в котором фигуристка также стала победительницей в составе сборной Москвы и получила минимум 778 тысяч рублей (в случае равного дележа между членами команды). Ранее «СЭ» подсчитал, что для такого заработка Камиле хватило 8 минут 26 секунд на льду.
После «Русского вызова» общая сумма заработка в сезоне увеличилась до 1,8 миллиона рублей, при этом Валиева выступала на льду 12 минут 13 секунд — ее программа-посвящение Рудольфу Нурееву длилась чуть дольше разрешенных 3,5 минут.
Следующий турнир с участием Валиевой, вероятно, пройдет уже осенью 2026 года.