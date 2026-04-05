Валиева заработала 1,8 миллиона рублей за 12 минут выступлений после возвращения в спорт

«Русский вызов» стал третьим турниром, в котором участвовала Валиева после возобновления спортивной карьеры, наряду с чемпионатом России по прыжкам и Кубком Первого канала, в котором фигуристка также стала победительницей в составе сборной Москвы и получила минимум 778 тысяч рублей (в случае равного дележа между членами команды). Ранее «СЭ» подсчитал, что для такого заработка Камиле хватило 8 минут 26 секунд на льду.