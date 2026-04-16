Туктамышева: «Последние пять лет карьеры были для меня самыми комфортными»

— Я начинала кататься еще в Глазове в начале 2000-х. Тогда это было совершенно другое время: я тренировалась у Светланы Михайловны Веретенниковой, которая работала в системе давления. И если на тренировках я справлялась, так как меня поддерживала дома семья, то на сборах, когда ты с тренером целый день находишься бок о бок, становилось морально тяжело. Особенно для ребенка. По отношению ко мне никогда не было физического насилия, но из-за криков и требования добиться результата любой ценой был постоянный страх. Он работает, пока ты к нему не привыкаешь, а когда перестает действовать, возникает спад: теряется прежняя мотивация, нужно искать новую, но не всегда понятно, как действовать дальше.