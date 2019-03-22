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01:33 (мск), источник: ТАСС

Сборная Хорватии одержала волевую победу над командой Азербайджана в матче отбора ЧЕ-2020

ТАСС, 22 марта. Сборная Хорватии по футболу одержала победу над командой Азербайджана со счетом 2:1 в первом матче группы Е отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча прошла в Загребе.

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Источник: AP 2019

В составе победителей голы забили Борна Баришич (44-я минута) и Андрей Крамарич (79). У гостей забитым голом отметился Рамиль Шейдаев, выступающий за российский клуб «Крылья Советов».

В другом матче группы Е сборная Словакии победила венгров — 2:0. Следующий матч словаки проведут 24 марта в гостях с командой Уэльса. Сборная Хорватии в этот же день на выезде встретится с венграми. Команда Азербайджана следующий матч проведет 8 июня дома против сборной Венгрии.

Евро-2020. ОтборочныеГруппа E, 21.03.2019, 22:45

Словакия2:Венгрия0

В группе G сборная Македонии обыграла команду Латвии дома со счетом 3:1, израильтяне и словенцы сыграли вничью (1:1), а поляки в гостях победили австрийцев (1:0). 24 марта сборная Македонии сыграет со словенцами, команда Польши — с латвийцами, а израильтяне — с австрийцами.

Евро-2020. ОтборочныеГруппа G, 21.03.2019, 22:45

Австрия0:Польша1

В группе С сборная Северной Ирландии дома нанесла поражение команде Эстонии — 2:0, а команда Нидерландов на своем поле разгромила белорусов со счетом 4:0. В следующих матчах сборная Нидерландов 24 марта дома сыграет с командой Германии, в тот же день североирландцы проведут домашнюю встречу со сборной Белоруссии. Отборочный турнир европейского первенства завершится в марте 2020 года.

Евро-2020. ОтборочныеГруппа C, 21.03.2019, 22:45

Нидерланды4:Беларусь0

Основная стадия чемпионата Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира состоится в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал. В число городов, принимающих турнир, также вошли Дублин, Глазго, Лондон, Амстердам, Бильбао, Рим, Мюнхен, Копенгаген, Будапешт, Бухарест и Баку.

Хорватия
2:1
Первый тайм: 0:0
Азербайджан
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа E21.03.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Maksimir
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