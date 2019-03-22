Сборная Хорватии одержала волевую победу над командой Азербайджана в матче отбора ЧЕ-2020

Источник: AP 2019

В составе победителей голы забили Борна Баришич (44-я минута) и Андрей Крамарич (79). У гостей забитым голом отметился Рамиль Шейдаев, выступающий за российский клуб «Крылья Советов».

В другом матче группы Е сборная Словакии победила венгров — 2:0. Следующий матч словаки проведут 24 марта в гостях с командой Уэльса. Сборная Хорватии в этот же день на выезде встретится с венграми. Команда Азербайджана следующий матч проведет 8 июня дома против сборной Венгрии.

В группе G сборная Македонии обыграла команду Латвии дома со счетом 3:1, израильтяне и словенцы сыграли вничью (1:1), а поляки в гостях победили австрийцев (1:0). 24 марта сборная Македонии сыграет со словенцами, команда Польши — с латвийцами, а израильтяне — с австрийцами.

В группе С сборная Северной Ирландии дома нанесла поражение команде Эстонии — 2:0, а команда Нидерландов на своем поле разгромила белорусов со счетом 4:0. В следующих матчах сборная Нидерландов 24 марта дома сыграет с командой Германии, в тот же день североирландцы проведут домашнюю встречу со сборной Белоруссии. Отборочный турнир европейского первенства завершится в марте 2020 года.