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09:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Свободу Фёдору Чалову. Почему Черчесов не ставит лучшего бомбардира РПЛ

В матче с Кипром Дзюба выглядел вымотанным, но все равно остался на поле. Причина логична.

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— Россия — топ. Это суперкачественная команда. Поверьте, я смотрел матч с очень удобного места и все заметил, — начал тренер сборной Кипра Ран бен-Шимон, и с ним сложно было поспорить.

Команда Черчесова могла вновь крупно победить. Даже со счетом 10:0, если бы судьи засчитывали мячи, если бы с трех метров попадал Дзюба, если бы нам вообще чуть больше везло. Но, все равно показалось, что некоторые игроки растранжирили свежесть в погоне за почтальонным рекордом с Сан-Марино. Мы можем ошибаться, но после минимальной победы игроки топ-команды хоть и зарядили вместе с трибунами, все равно выглядели печально.

Самокритично начал и Черчесов.

— Мы к каждой игре готовимся и изучаем соперника — знали, что будет непросто. Кипр — организованная команда с хорошими игроками, да и побеждать соперника было важно, чтобы сохранить свои шансы на успешное выступление в группе. Но, если бы мы забивали, то игра бы сложилась полегче. А счет 1:0 — он скользкий, любой стандарт мог иной результат принести. Но три очка есть три очка. Этот сезон мы завершили на хорошей ноте.

— Не счиатаете ли вы, что с Сан-Марино случился некий расслабон у некоторых футболистов? Можете предъявить им претензии?
— Могу с уверенностью сказать, что если бы случился расслабон, то сегодня бы мы точно проиграли. Ничего такого не было. Претензии я могу предъявить только себе. Им же я могу назначать только требования. Да и вообще, для вас какой-то яркий финт — хороший, а для нас — плохой. Нужно, чтобы все делалось своевременно. Но сегодня это не всегда получалось, да и плохо, что не превратили моменты в голы.

— Показалось, что Дзюба устал. Понятно, что такой игрок полезен при стандартах, он цеплялся за мяч, но у него не было свежести в последней части матча. Почему он провел все 180 минут в этом трехдневном цикле?
— Если бы счет бы 2:0 или 3:0, то я бы его поменял. Но капитан должен быть на поле и вести команду к победе. Поэтому он остался на поле. Вот и все.

— Но мы скорее имеем в виду игру с Сан-Марино. Понятно, что вы дали забить ему 4 мяча, но ведь выход похожего по антропометрии Комличенко никак не изменил бы результат?
— Вы намекаете, что Дзюба с Сан-Марино устал? Жаль, не могу выдать данные на телефоне. Там такие показатели, что он даже не вспотел.

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— Но футболист, который претендует на АПЛ, должен выкладываться в каждом матче.
— Вот с Кипром он вспотел. Да и вообще, выкладывается в каждом матче. Еще раз: попадая в другую лигу, ты адаптируешься к скоростям, к уровню. Артем мотивирован, у него сильный характер, и мы знаем, на что способен.

— То есть, у вас нет сомнений в том, что он заиграет в АПЛ?
— Сомнений у меня нет в нем: ни там, ни тут, нигде. Как и в других игроках. У Артема есть все, чтобы проявить себя.

— Сегодня на трибунах болельщики требовали свободы Федору Чалову. Был даже баннер: где Федор Чалов?
— Чалов сидел на скамейке запасных, причем, делал это заслуженно. Потому что мы видим, кто на сборах предпочтительнее смотрится. Вот с Казахстаном он выходил на поле, а теперь другая ситуация. Нужно смотреть не на то, кто хорошо сыграл несколько недель назад с «Крыльями Советов», а на состояние 11 и 14 июня.

Но мы рады, что Федя с нами, он адаптируется. Мы с ним после матча с Сан-Марино разговаривали полчасика, друг друга поняли. Еще раз, все данные у нас есть. Вот Баринов хорошо себя проявляет и поэтому на поле вышел, хоть и недавно с нами. Не потому что мне его татуировки нравятся, а потому что он заслуживал выйти на поле.

Можно было бы задать еще много вопросов, на которые Черчесов красиво бы ответил, но тут слово взял местный журналист.

— Кого из игроков «Нижнего Новгорода» вы присмотрели для сборной?

Пресс-зал рухнул, а Черчесов взял секунд 20 на подготовку.

— Жалко, что ваши игроки не пробились в премьер-лигу, тогда их можно было бы реально оценить. Но я был у них на тренировках, и там все хорошо. Вообще надо знакомиться со всеми пластами футбола. Могу знаете как сказать: стадион ваш нам поможет, а игроки пока нет.

Выкрутиться лучше было невозможно. Как и всей сборной России в матче с Кипром, который, надо признать честно, ни единого момента у наших ворот так и не создал.

Россия
1:0
Первый тайм: 1:0
Кипр
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I11.06.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Нижний Новгород, 42228 зрителей
Главные тренеры
Станислав ЧерчесовРан Бен Шимон
Голы
Алексей Ионов(Федор Кудряшов, Роман Зобнин)38′
Составы команд
1Маринату Гильерме
12Урко Рафаэль Пардо
2Мариу Фернандес
3Николас Иоанну
13Федор Кудряшов
73′
13Иоаннис Кусулос
5Андрей Семенов
19Костас Лаифис
14Георгий Джикия
18Костакис Артиматас
17Александр Головин
45+2′
17Ренату Маргаса
63′
22Артем Дзюба
20Иоаннис Кости
7Магомед Оздоев
10Пьерос Сотириу
20Алексей Ионов
90′
14Андреас Макрис
20′81′
21Ильзат Ахметов
16Матия Шполярич
18Антон Миранчук
63′
11Андреас Авраам
71′
15Алексей Миранчук
23Иоаннис Питтас
11Роман Зобнин
78′
21Энтони Георгиу
46′
8Дмитрий Баринов
7Георге Эфрем
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
7Голевые моменты0
24Удары (всего)8
6Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
13Угловые3
13Фолы12
6Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМарко Ди Белло(Италия)
Боковой судьяДжорджо Перетти(Италия)
Боковой судьяЧиро Карбоне(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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