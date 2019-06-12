Свободу Фёдору Чалову. Почему Черчесов не ставит лучшего бомбардира РПЛ
В матче с Кипром Дзюба выглядел вымотанным, но все равно остался на поле. Причина логична.
В матче с Кипром Дзюба выглядел вымотанным, но все равно остался на поле. Причина логична.
— Россия — топ. Это суперкачественная команда. Поверьте, я смотрел матч с очень удобного места и все заметил, — начал тренер сборной Кипра Ран
Команда Черчесова могла вновь крупно победить. Даже со счетом 10:0, если бы судьи засчитывали мячи, если бы с трех метров попадал Дзюба, если бы нам вообще чуть больше везло. Но, все равно показалось, что некоторые игроки растранжирили свежесть в погоне за почтальонным рекордом с
Самокритично начал и Черчесов.
— Мы к каждой игре готовимся и изучаем соперника — знали, что будет непросто. Кипр — организованная команда с хорошими игроками, да и побеждать соперника было важно, чтобы сохранить свои шансы на успешное выступление в группе. Но, если бы мы забивали, то игра бы сложилась полегче. А счет 1:0 — он скользкий, любой стандарт мог иной результат принести. Но три очка есть три очка. Этот сезон мы завершили на хорошей ноте.
— Не счиатаете ли вы, что с
— Могу с уверенностью сказать, что если бы случился расслабон, то сегодня бы мы точно проиграли. Ничего такого не было. Претензии я могу предъявить только себе. Им же я могу назначать только требования. Да и вообще, для вас
— Показалось, что Дзюба устал. Понятно, что такой игрок полезен при стандартах, он цеплялся за мяч, но у него не было свежести в последней части матча. Почему он провел все 180 минут в этом трехдневном цикле?
— Если бы счет бы 2:0 или 3:0, то я бы его поменял. Но капитан должен быть на поле и вести команду к победе. Поэтому он остался на поле. Вот и все.
— Но мы скорее имеем в виду игру с
— Вы намекаете, что Дзюба с
— Но футболист, который претендует на АПЛ, должен выкладываться в каждом матче.
— Вот с Кипром он вспотел. Да и вообще, выкладывается в каждом матче. Еще раз: попадая в другую лигу, ты адаптируешься к скоростям, к уровню. Артем мотивирован, у него сильный характер, и мы знаем, на что способен.
— То есть, у вас нет сомнений в том, что он заиграет в АПЛ?
— Сомнений у меня нет в нем: ни там, ни тут, нигде. Как и в других игроках. У Артема есть все, чтобы проявить себя.
— Сегодня на трибунах болельщики требовали свободы Федору Чалову. Был даже баннер: где Федор Чалов?
— Чалов сидел на скамейке запасных, причем, делал это заслуженно. Потому что мы видим, кто на сборах предпочтительнее смотрится. Вот с Казахстаном он выходил на поле, а теперь другая ситуация. Нужно смотреть не на то, кто хорошо сыграл несколько недель назад с «Крыльями Советов», а на состояние 11 и 14 июня.
Но мы рады, что Федя с нами, он адаптируется. Мы с ним после матча с
Можно было бы задать еще много вопросов, на которые Черчесов красиво бы ответил, но тут слово взял местный журналист.
— Кого из игроков «Нижнего Новгорода» вы присмотрели для сборной?
— Жалко, что ваши игроки не пробились в
Выкрутиться лучше было невозможно. Как и всей сборной России в матче с Кипром, который, надо признать честно, ни единого момента у наших ворот так и не создал.
|Станислав Черчесов
|Ран Бен Шимон
|Алексей Ионов(Федор Кудряшов, Роман Зобнин)
|38′
|1
|Маринату Гильерме
|12
|Урко Рафаэль Пардо
|2
|Мариу Фернандес
|3
|Николас Иоанну
|13
|Федор Кудряшов
73′
|13
|Иоаннис Кусулос
|5
|Андрей Семенов
|19
|Костас Лаифис
|14
|Георгий Джикия
|18
|Костакис Артиматас
|17
|Александр Головин
45+2′
|17
|Ренату Маргаса
63′
|22
|Артем Дзюба
|20
|Иоаннис Кости
|7
|Магомед Оздоев
|10
|Пьерос Сотириу
|20
|Алексей Ионов
90′
|14
|Андреас Макрис
20′81′
|21
|Ильзат Ахметов
|16
|Матия Шполярич
|18
|Антон Миранчук
63′
|11
|Андреас Авраам
71′
|15
|Алексей Миранчук
|23
|Иоаннис Питтас
|11
|Роман Зобнин
78′
|21
|Энтони Георгиу
46′
|8
|Дмитрий Баринов
|7
|Георге Эфрем
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|0
|24
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|13
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|12
|6
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Марко Ди Белло(Италия)
|Боковой судья
|Джорджо Перетти(Италия)
|Боковой судья
|Чиро Карбоне(Италия)