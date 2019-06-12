Комличенко: Черчесов не объяснял, почему я не попал в заявку

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Сборная России во вторник в Нижнем Новгороде обыграла команду Кипра (1:0). Ранее в субботу в Саранске россияне нанесли поражение сборной Сан-Марино (9:0). Николай Комличенко, который был впервые вызван на сбор национальной команды, в обеих встречах не попадал в окончательную заявку.

«Не расстроился, что не попал в заявку на оба матча. Ничего страшного не произошло. Есть стимул работать дальше. Вызов в сборную был шагом вперед. Главное — познакомился с командой, узнал требования тренерского штаба. Все нормально. Станислав Саламович не объяснял, почему я остаюсь вне заявки, но я и сам прекрасно понимал. Этот вопрос решать главному тренеру, точно не мне» — сказал Комличенко РИА Новости.

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Комличенко является игроком чешского клуба «Млада Болеслав». В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, также был признан лучшим легионером и нападающим турнира. Россиянин признался, что пока не готов рассуждать о вариантах продолжения карьеры.