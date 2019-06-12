Стартовала продажа билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020

Источник: Спорт РИА Новости

Матчи Евро-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. Игры примут Лондон, Мюнхен, Рим, Баку, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Дублин, Бильбао, Глазго, Амстердам, а также Санкт-Петербург. Старт продажи билетов на матчи Евро приручен к началу годового отчета до старта турнира.

Прием заявок на приобретение билетов стартовал в среду в 15:00 мск и продлится до 12 июля. В рамках этого этапа организаторы планируют продать до 1,5 миллиона билетов для нейтральных болельщиков. Для выбора тех, чьи заявки на билеты будут удовлетворены, в июле-августе будет проведена процедура жеребьевки, по итогам которой победители будут специально оповещены. Для приобретения билетов нужно обязательно зарегистрироваться на официальном сайте УЕФА.

В декабре 2019 года начнется прием заявок от болельщиков тех сборных, которые пробьются в финальную стадию Евро по итогам отборочного турнира, а в апреле 2020 года будут приниматься заявки от болельщиков, чьи сборные вышли на Евро через стыковые матчи.