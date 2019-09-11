Роналду никогда не постареет: он растерзал Литву в одиночку

Чехи вышли на второе место

Группа А. Англия — Косово — 5:3 (Стерлинг, 8. Кейн, 19, 65, с пенальти. Войвода, 38, в свои ворота. Санчо, 44, 45 — Бериша, 1, 49. Муричи, 55, с пенальти). Черногория — Чехия — 0:3 (Соучек, 54. Масопуст, 57. Дарида, 90+5, с пенальти).

Игра Англии и Косово неожиданно стала одной из центральных в последнем сентябрьском туре отборочного цикла. Хотя не все относились к данному статусу всерьез, и лишь посмеивались над словами швейцарца Бернара Шалланда. Главный тренер сборной не всеми признанного государства уверял, что знает, как противостоять команде «Трех львов» и даже заставил поверить в это своих футболистов. И Бериша открыл счет первым же в матче ударом уже на 34-й секунде!

Более быстрый гол Англия пропустила в 1993-м от… Сан-Марино. Тогда футбольный карлик уложился в 8 секунд, но лишь разозлил фаворита. Косово, конечно, сильнее, только исход получился аналогичным. К 19-й минуте хозяева уже вели в счете благодаря проводящему блестящий отборочный цикл тандему Стерлинг — Кейн. Форварды обменялись голевыми передачами, и невысокий Рахим отправил мяч в сетку головой.

Гости, естественно, не прекратили огрызаться, однако разница в классе оказалась существенной, а хозяева еще и показали почти образцовую реализацию. Войвода, например, тремя днями ранее забил победный мяч чехам (2:1), а во вторник поразил свои ворота, останавливая прострел Санчо. До перерыва полузащитник дортмундской «Боруссии» уже самостоятельно оформил дубль и вошел в историю, как первый автор гола за английскую сборную, который родился в 2000 году.

Англичан, правда, результат первого тайма расслабил. Сначала они позволили Муричи отдать второй за вечер голевой пас на Беришу. Потом получили пенальти после глупого фола Магуайра. Британцев словно разбудили и заодно разозлили. Но не до конца, так как Мурич блестяще справился с 11-метровым в исполнении Кейна, а Стерлинг из отличной позиции попал в штангу. Забавный факт: в прошлый раз Англия выиграла при трех пропущенных мячах в 1963-м году!

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Несмотря на поражение, Косово покидает Туманный Альбион с высоко поднятой головой. Единственный для выскочек минус — снова потерянное второе место. На него поднялись уверенно набравшие три очка в Черногории чехи, за которых полный матч провел новичок «Спартака» Крал.

Литва развалилась после ошибки вратаря

Группа В. Литва — Португалия — 1:5 (Андрюшкевичюс, 28 — Криштиану Роналду, 7, 61, 65, 76. Виллиам Карвалью, 90+2). Люксембург — Сербия — 1:3 (Тюрпель, 66 — Митрович, 36, 78. Радоньич, 55).

Вслед за лидерами группы украинцами в Вильнюс приехали действующие чемпионы Европы, которые собирались просто взять свое. Фернанду Сантуш не страховался, как в Белграде, поэтому игру с первых минут начали и Криштиану Роналду, и Жоау Феликс. Две звезды и организовали быстрый гол. Разыграли короткую «стеночку», после чего мягкий наброс Феликса прервала рука защитника. Юноша после свистка арбитра взял мяч, но не для исполнения пенальти, а чтобы передать его своему капитану.

Так буднично Роналду стал первым европейцем, забившим в матчах сборных 90 голов. К финальному свистку их стало еще на три больше.

Когда Криштиану посылал мяч в сетку с 11-метровой отметки, португальцы не выиграли лишь один раз — на ЧМ-2018 у Испании (3:3). Литовцы же далеко не «Красная фурия», однако терять им было нечего, и в атаку они шли довольно смело. В итоге хозяева выжали максимум из углового, а сравнявший счет Андрюшкевичюс выиграл воздушную дуэль у Феликса. Вторым человеком, который давал надежду на сенсацию, был блестяще игравший в воротах Шеткус.

И как же обидно за него стало, когда после не самого сложного удара Роналду он неудачно отбил мяч, и тот, взлетев вверх, от спины голкипера отлетел в сетку. Поначалу был зафиксирован автогол, потом гол записали на португальца, но даже если его отнимут, ничто не отменит 54-й в карьере и восьмой в сборной хет-трик пятикратного обладателя «Золотого мяча». То же самое касается и нового рекорда отборочных циклов чемпионатов Европы, так как забивший 25 голов Криштиану во вторник на два точных удара опередил ирландскую легенду Робби Кина.

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Что касается пребывающей в кризисе Сербии, то она с тоской смотрит в спину лидерам. Вроде бы до португальцев всего одно очко, но у второй команды группы есть игра в запасе. Соответственно выигрыш в Люксембурге с дублем Митровича стал для балканской сборной слабым утешением.

Осечка Гризманна и победный гол Роши

Группа Н. Франция — Андорра — 3:0 (Коман, 8. Ленгле, 52. Бен Йеддер, 90+1). Албания — Исландия — 4:2 (Дермаку, 31. Хюсай, 52. Роши, 79. Чикалеши, 82 — Г. Сигурдссон, 47. Сигтоурсосон, 58). Молдавия — Турция — 0:4 (Дженк Тосун, 32, 80. Дениз Тюрюч, 58. Языджи, 88).

В юбилейном 100-м матче в истории «Стад де Франс» второй раз за несколько дней прозвучал гимн Андорры. Первый случай, правда, получился скандальным, так как дело было перед встречей с Албанией. Вспомнить об этом заставила не только уже знакомая мелодия, но и еще несколько параллелей с предыдущей игрой трехцветных. Во-первых, счет снова открыл находящийся в отменной форме Коман. Во-вторых, реализовавший в сборной свои первые семь пенальти Гризманн снова смазал удар с 11-метровой отметки.

Антуан частично реабилитировался, выполнив навес со штрафного на голову удвоившему счет Ленгле. А точку в игре поставило успешное добивание одноклубника Головина по «Монако» Бен Йеддера.

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