Роналду никогда не постареет: он растерзал Литву в одиночку
Обзор отборочных матчей Евро-2020, состоявшихся во вторник.
Обзор отборочных матчей Евро-2020, состоявшихся во вторник.
Группа А. Англия — Косово — 5:3 (Стерлинг, 8. Кейн, 19, 65, с пенальти. Войвода, 38, в свои ворота. Санчо, 44, 45 — Бериша, 1, 49. Муричи, 55, с пенальти). Черногория — Чехия — 0:3 (Соучек, 54. Масопуст, 57. Дарида, 90+5, с пенальти).
Игра Англии и Косово неожиданно стала одной из центральных в последнем сентябрьском туре отборочного цикла. Хотя не все относились к данному статусу всерьез, и лишь посмеивались над словами швейцарца Бернара Шалланда. Главный тренер сборной не всеми признанного государства уверял, что знает, как противостоять команде «Трех львов» и даже заставил поверить в это своих футболистов. И Бериша открыл счет первым же в матче ударом уже на 34-й секунде!
Более быстрый гол Англия пропустила в 1993-м от…
Гости, естественно, не прекратили огрызаться, однако разница в классе оказалась существенной, а хозяева еще и показали почти образцовую реализацию. Войвода, например, тремя днями ранее забил победный мяч чехам (2:1), а во вторник поразил свои ворота, останавливая прострел Санчо. До перерыва полузащитник дортмундской «Боруссии» уже самостоятельно оформил дубль и вошел в историю, как первый автор гола за английскую сборную, который родился в 2000 году.
Англичан, правда, результат первого тайма расслабил. Сначала они позволили Муричи отдать второй за вечер голевой пас на Беришу. Потом получили пенальти после глупого фола Магуайра. Британцев словно разбудили и заодно разозлили. Но не до конца, так как Мурич блестяще справился с 11-метровым в исполнении Кейна, а Стерлинг из отличной позиции попал в штангу. Забавный факт: в прошлый раз Англия выиграла при трех пропущенных мячах в 1963-м году!
Несмотря на поражение, Косово покидает Туманный Альбион с высоко поднятой головой. Единственный для выскочек минус — снова потерянное второе место. На него поднялись уверенно набравшие три очка в Черногории чехи, за которых полный матч провел новичок «Спартака» Крал.
Группа В. Литва — Португалия — 1:5 (Андрюшкевичюс, 28 — Криштиану Роналду, 7, 61, 65, 76. Виллиам Карвалью, 90+2). Люксембург — Сербия — 1:3 (Тюрпель, 66 — Митрович, 36, 78. Радоньич, 55).
Вслед за лидерами группы украинцами в Вильнюс приехали действующие чемпионы Европы, которые собирались просто взять свое. Фернанду Сантуш не страховался, как в Белграде, поэтому игру с первых минут начали и Криштиану Роналду, и Жоау Феликс. Две звезды и организовали быстрый гол. Разыграли короткую «стеночку», после чего мягкий наброс Феликса прервала рука защитника. Юноша после свистка арбитра взял мяч, но не для исполнения пенальти, а чтобы передать его своему капитану.
Когда Криштиану посылал мяч в сетку с 11-метровой отметки, португальцы не выиграли лишь один раз — на ЧМ-2018 у Испании (3:3). Литовцы же далеко не «Красная фурия», однако терять им было нечего, и в атаку они шли довольно смело. В итоге хозяева выжали максимум из углового, а сравнявший счет Андрюшкевичюс выиграл воздушную дуэль у Феликса. Вторым человеком, который давал надежду на сенсацию, был блестяще игравший в воротах Шеткус.
И как же обидно за него стало, когда после не самого сложного удара Роналду он неудачно отбил мяч, и тот, взлетев вверх, от спины голкипера отлетел в сетку. Поначалу был зафиксирован автогол, потом гол записали на португальца, но даже если его отнимут, ничто не отменит 54-й в карьере и восьмой в сборной
Что касается пребывающей в кризисе Сербии, то она с тоской смотрит в спину лидерам. Вроде бы до португальцев всего одно очко, но у второй команды группы есть игра в запасе. Соответственно выигрыш в Люксембурге с дублем Митровича стал для балканской сборной слабым утешением.
Группа Н. Франция — Андорра — 3:0 (Коман, 8. Ленгле, 52. Бен Йеддер, 90+1). Албания — Исландия — 4:2 (Дермаку, 31. Хюсай, 52. Роши, 79. Чикалеши, 82 — Г. Сигурдссон, 47. Сигтоурсосон, 58). Молдавия — Турция — 0:4 (Дженк Тосун, 32, 80. Дениз Тюрюч, 58. Языджи, 88).
В юбилейном 100-м матче в истории «Стад де Франс» второй раз за несколько дней прозвучал гимн Андорры. Первый случай, правда, получился скандальным, так как дело было перед встречей с Албанией. Вспомнить об этом заставила не только уже знакомая мелодия, но и еще несколько параллелей с предыдущей игрой трехцветных.
Антуан частично реабилитировался, выполнив навес со штрафного на голову удвоившему счет Ленгле. А точку в игре поставило успешное добивание одноклубника Головина по «Монако» Бен Йеддера.
Турки после нервотрепки с Андоррой решили не играть с огнем и повели в счете уже в первом тайме. Шенол Гюнеш использовал опыт Дженка Тосуна, который уже четыре раза поразил ворота сборной Молдавии. В итоге турецкая команда возглавила таблицу, по дополнительным показателям обойдя Францию. Главным же неудачником тура стала отставшая от конкурентов на три очка Исландия. Ее злым гением оказался игрок «Ахмата» Роши, гол которого принес Албании победу в ярком и результативном матче. Полузащитнику помог рикошет от неудачно пытавшего заблокировать удар Ауднасона.