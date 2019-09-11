Marca: Секрет побед России — «генерал» Черчесов и «башня» Дзюба

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Приводим его перевод.

Станислав Черчесов взял бразды правления российской команды в удручающей обстановке. Сборная финишировала последней в группе на Евро-2016, что ускорило прощание с предыдущим тренером Леонидом Слуцким.

Оставалось поднимать себе настроение предстоящим домашним чемпионатом мира. Хотя результат на Кубке конфедераций-2017 его только ухудшил: Португалия и Мексика не позволили России добраться до полуфинала.

Атмосфера накануне ЧМ была ужасной. Россия стартовала как худшая команда в рейтинге ФИФА из всех 32 участников, не побеждала с октября 2017 года. Казалось, что только чудо могло помочь хозяевам выйти в 1/8 финала.

Но «генерал» Черчесов приложил немало усилий и начал революцию, которая привела русских к победам в 11 из последних 17 встреч, начиная с чемпионата мира.

Логично, что выход в четвертьфинал, где Россия уступила в серии пенальти Хорватии, стал большим успехом. Но безупречный марш сборной продолжается до сих пор. В Лиге наций команда остановилась в шаге от того, чтобы подняться в Лигу А. В отборе на Евро-2020 русские выступают почти безошибочно — случилось поражение в стартовой встрече с бельгийцам (3:1), но с тех пор взяты 15 очков из 15 возможных. Последовали победы над Казахстаном (4:0), Сан-Марино (9:0), Кипром (1:0), Шотландией (2:1) и вновь Казахстаном (1:0).

Это означает, что Россия находится в шаге от выхода на Евро, ведь ближайшие преследователи, казахстанцы и киприоты, отстают уже на восемь очков. Поэтому первое место команда Черчесова разыграет с Бельгией, у которой 18 очков.

Нападающий Дзюба, как и на чемпионате мира, вновь стал лидером атак. Только израильтянин Захави с девятью мячами превосходит показатели «башни» «Зенита» (6 голов) в отборочном цикле Евро. В остальном Россия вновь показала, что сильна коллективом: Черышев забил три мяча, Головин отдал две результативные передачи, Мариу Фернандес забил победный мяч Казахстану в втором круге.