Дзюба и мальчик с прической Ибрагимовича. Сборная начала готовиться к Шотландии
Героями дня стали форвард «Зенита» и сибирский школьник Прохор Ильиных.
Героями дня стали форвард «Зенита» и сибирский школьник Прохор Ильиных.
Первый день подготовки сборной — вещь специфическая. Еще накануне до самого вечера игрались матчи тура, некоторые футболисты прибыли в расположение команды уже совсем поздно. Поэтому главное в понедельник — это восстановление и приведение игроков в порядок. К счастью, турнирная ситуация позволяет подходить к этому процессу спокойно и без лишних мыслей.
По итогам матча с Шотландией (10 октября) и Кипром (13 октября) сборная России может официально оформить себе путевку в финальный турнир ЧЕ-2020, но сомнений в том, что мы и так там окажемся, практически нет. Хотя, конечно, лучше не затягивать. Напомним, что в своей отборочной группе Россия идет на втором месте, опережая Казахстан и Кипр на восемь очков за четыре тура до финиша.
В итоге тренировка получилась совсем короткой. Футболисты провели на поле чуть более получаса. Сначала Станислав Черчесов, натянувший кепку, чтобы чувствовать себя комфортнее во время московской непогоды,
Далер Кузяев первую часть занятия провел отдельно, присоединившись к остальным только в «квадрате», а Мариу Фернандес, Владислав Игнатьев и Дмитрий Баринов всю тренировку работали в тренажерном зале. Но ничего страшного в этом нет — все они вчера играли за свои клубы, а главной задачей на сегодня было именно восстановление, а не
А раз так, то главным героем дня стал, разумеется, Артем Дзюба. Сначала, направляясь на тренировку, он пошутил в адрес голкипера «Спартака» Артема Реброва. «Да я получше Реброва буду», — смеясь, сказал он
Моментом, вызвавшим больше всего эмоций на самой тренировке, стал эпизод, когда в «квадрате»
А, наконец, уже после окончания занятия Дзюба сфотографировался с тем самым мальчиком с прической как у Ибрагимовича. Напомним, месяц назад школьник из Сосновоборска Прохор Ильиных оказался в центре громкой истории. Учителя в школе грозились не допустить его до уроков
В итоге РФС пригласил школьника посетить тренировку сборной.
Главным же хедлайнером общения с журналистами, которое состоялось после окончания занятия, выступил Черчесов. Пока новички команды Александр Соболев и Дмитрий Чистяков говорили банальные фразы про то, как они счастливы и что не ожидали приглашения в команду, главный тренер сказал несколько любопытных тезисов.
— Мы идем от сбора к сбору, от игры к игре. Есть турнирная таблица, а есть качество игры. Сегодня будет еще теория. На ней поговорим, разберем матч с Шотландией, посмотрим на некоторые моменты. Для всех нас приятно вернуться в «Лужники», где мы не играли с чемпионата мира, в том числе и для меня. Вот только батареи нужно включить.
— Мы за ним следили все это время. Все должно идти естественным путем. Вот Бог послал нам это время, чтобы его вызвать. Искусственное пользы не приносит, ни в жизни, ни в футболе точно. Соболев сейчас здесь. Заслуженно. Вчера вечером поговорили и с ним, и с Чистяковым. Главное, чтобы любой чувствовал себя в сборной полноценным членом коллектива, а не так, что он сюда вызван по просьбам трудящихся.
— Важно, чтобы «Динамо» и «Спартак» определились с тренерами. А то ведь из «Динамо» ни одного человека в сборной нет. Наверное, это не случайно, игроки не показывают свой уровень. В прессе называются разные кандидаты — молодые, опытные. Например, Валерий Газзаев. Его авторитет не подвергается сомнению. Главное, чтобы клубы сами определились, потому что мы зависим от них. Удобнее ли, чтобы в «Спартаке» работал россиянин и иностранец? Это не принципиально. Главное, чтобы был тренер, чтобы он давал результат и игроки в сборную приезжали готовые.