Дзюба и мальчик с прической Ибрагимовича. Сборная начала готовиться к Шотландии

Источник: Спорт-Экспресс

День восстановления

Первый день подготовки сборной — вещь специфическая. Еще накануне до самого вечера игрались матчи тура, некоторые футболисты прибыли в расположение команды уже совсем поздно. Поэтому главное в понедельник — это восстановление и приведение игроков в порядок. К счастью, турнирная ситуация позволяет подходить к этому процессу спокойно и без лишних мыслей.

По итогам матча с Шотландией (10 октября) и Кипром (13 октября) сборная России может официально оформить себе путевку в финальный турнир ЧЕ-2020, но сомнений в том, что мы и так там окажемся, практически нет. Хотя, конечно, лучше не затягивать. Напомним, что в своей отборочной группе Россия идет на втором месте, опережая Казахстан и Кипр на восемь очков за четыре тура до финиша.

В итоге тренировка получилась совсем короткой. Футболисты провели на поле чуть более получаса. Сначала Станислав Черчесов, натянувший кепку, чтобы чувствовать себя комфортнее во время московской непогоды, что-то сказал команде, собравшейся в центре поля, затем последовали разогревающие упражнения, и, наконец, «квадрат», в который сборники играли, разделившись на три группы. К полевым игрокам присоединились даже Андрей Лунев и Сослан Джанаев — в воротах работал только Гильерме, да и то там его особенно не нагружали.

Далер Кузяев первую часть занятия провел отдельно, присоединившись к остальным только в «квадрате», а Мариу Фернандес, Владислав Игнатьев и Дмитрий Баринов всю тренировку работали в тренажерном зале. Но ничего страшного в этом нет — все они вчера играли за свои клубы, а главной задачей на сегодня было именно восстановление, а не какая-то сложная тактическая работа.

Дзюба и дети

А раз так, то главным героем дня стал, разумеется, Артем Дзюба. Сначала, направляясь на тренировку, он пошутил в адрес голкипера «Спартака» Артема Реброва. «Да я получше Реброва буду», — смеясь, сказал он кому-то из молодежной сборной России, которая занималась на соседнем поле.

Моментом, вызвавшим больше всего эмоций на самой тренировке, стал эпизод, когда в «квадрате» кто-то пробросил Дзюбе мяч между ногами — последовал просто взрыв ликования.

А, наконец, уже после окончания занятия Дзюба сфотографировался с тем самым мальчиком с прической как у Ибрагимовича. Напомним, месяц назад школьник из Сосновоборска Прохор Ильиных оказался в центре громкой истории. Учителя в школе грозились не допустить его до уроков из-за стрижки — мальчик собирал волосы в пучок, подражая Златанау Ибрагимовичу. Разгорелся скандал, Прохора поддержали многие знаменитые футболисты и тренеры, и в итоге ему удалось отстоять право ходить с той прической, с какой он хочет.

В итоге РФС пригласил школьника посетить тренировку сборной.

Черчесов волнуется за «Спартак» и «Динамо»

Главным же хедлайнером общения с журналистами, которое состоялось после окончания занятия, выступил Черчесов. Пока новички команды Александр Соболев и Дмитрий Чистяков говорили банальные фразы про то, как они счастливы и что не ожидали приглашения в команду, главный тренер сказал несколько любопытных тезисов.

О матче с Шотландией и холодной погоде

— Мы идем от сбора к сбору, от игры к игре. Есть турнирная таблица, а есть качество игры. Сегодня будет еще теория. На ней поговорим, разберем матч с Шотландией, посмотрим на некоторые моменты. Для всех нас приятно вернуться в «Лужники», где мы не играли с чемпионата мира, в том числе и для меня. Вот только батареи нужно включить.

О Соболеве

— Мы за ним следили все это время. Все должно идти естественным путем. Вот Бог послал нам это время, чтобы его вызвать. Искусственное пользы не приносит, ни в жизни, ни в футболе точно. Соболев сейчас здесь. Заслуженно. Вчера вечером поговорили и с ним, и с Чистяковым. Главное, чтобы любой чувствовал себя в сборной полноценным членом коллектива, а не так, что он сюда вызван по просьбам трудящихся.

О «Динамо» и «Спартаке»