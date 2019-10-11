Сборная Бельгии по футболу первой вышла на Евро-2020
ТАСС, 10 октября. Сборная Бельгии по футболу обеспечила себе участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.
ТАСС, 10 октября. Сборная Бельгии по футболу обеспечила себе участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.
В четверг бельгийцы дома разгромили команду
В турнирной таблице группы I сборная Бельгии занимает первое место, набрав 21 очко. В финальную часть чемпионата Европы выходят по две лучшие команды из каждой группы. За три тура до конца отборочного турнира бельгийцы стали недосягаемы для идущих третьими киприотов, в четверг обыгравших команду Казахстана со счетом 2:1 и набравших 10 очков. Сборная Бельгии стала первой командой, отобравшейся на чемпионат Европы 2020 года.
Второе место в группе занимает сборная России, в четверг разгромившая команду Шотландии со счетом 4:0. В активе российской команды 18 очков, для выхода на чемпионат Европы ей достаточно не проиграть в следующем матче сборной Кипра 13 октября.
Сборная Бельгии, занимающая первое место в рейтинге Международной федерации футбола, в шестой раз вышла в финальную часть чемпионата Европы. На прошлом турнире, который прошел в 2016 году во Франции, бельгийцы дошли до четвертьфинала, где уступили команде Уэльса (1:3). На турнирах в 2000, который Бельгия принимала совместно с Нидерландами, и 1984 годах сборная Бельгии не вышла из группы. В 1980 году бельгийцы добились лучшего результата на чемпионатах Европы, дойдя до финала, где уступили сборной ФРГ (1:2), а в 1972-м заняли третье место.
В группе C сборная Нидерландов одержала волевую победу над командой Северной Ирландии со счетом 3:1, причем голландцы забили два мяча в компенсированное ко второму тайму время. В другой встрече сборные Белоруссии и Эстонии сыграли вничью — 0:0. В турнирной таблице сборные Германии, Нидерландов и Северной Ирландии набрали по 12 очков, у белорусов — 4, у эстонцев — 1.
В группе E сборная Хорватии одержала крупную победу над командой Венгрии — 3:0, словаки сыграли вничью с валлийцами — 1:1. В таблице сборная Хорватии занимает первое место, набрав 13 очков, следом расположились команды Словакии (10), Венгрии (9), Уэльса (7) и Азербайджана (1).
Сборная Польши в группе G разгромила команду Латвии — 3:0, сборная Австрии обыграла команду Израиля — 3:1, а сборная Северной Македонии оказалась сильнее команды Словении — 2:1. В турнирной таблице лидируют футболисты из Польши с 16 очками, далее идут представители Австрии (13), Северной Македонии, Словении (по 11), Израиля (8) и Латвии (0).
Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах.
|Роберто Мартинес
|Франко Варрелла
|Ромелу Лукаку
|28′
|Насер Шадли
|31′
|Кристиан Бролли
|35′
|Ромелу Лукаку
|41′
|Тоби Алдервейрелд
|43′
|Юри Тилеманс
|45+1′
|Кристиан Бентеке
|79′
|Яри Версхарен
|84′
|Тимоти Кастань
|90′
|1
|Тибо Куртуа
|12
|Симоне Бенедеттини
|2
|Тоби Алдервейрелд
|3
|Мирко Палацци
|3
|Томас Фермален
|6
|Давиде Симончини
90+1′
|5
|Ян Фертонген
|11
|Мануэль Баттистини
|21
|Тимоти Кастань
|15
|Кристиан Бролли
|7
|Ханс Ванакен
|9
|Марчелло Муларони
82′
|8
|Юри Тилеманс
|21
|Энрико Голинуччи
|22
|Насер Шадли
|16
|Никола Нанни
|9
|Ромелу Лукаку
76′
|13
|Андреа Грандони
78′
|20
|Кристиан Бентеке
|5
|Лоренцо Лунадеи
|10
|Эден Азар
63′
|10
|Маттиа Джарди
45′
|11
|Янник Феррейра-Карраско
|17
|Алессандро Голинуччи
|14
|Дрис Мертенс
51′63′
|18
|Филиппо Берарди
45′
|19
|Яри Версхарен
|20
|Адольфо Хосе Хирш
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|45
|Удары (всего)
|0
|16
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|17
|Угловые
|0
|13
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Анастасиос Папапетру(Греция)