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00:09 (мск), источник: ТАСС

Сборная Бельгии по футболу первой вышла на Евро-2020

ТАСС, 10 октября. Сборная Бельгии по футболу обеспечила себе участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

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Источник: Reuters

В четверг бельгийцы дома разгромили команду Сан-Марино в матче квалификации со счетом 9:0. Забитыми мячами отметились Ромелу Лукаку (28-я, 41-я минуты), Насер Шадли (31), Тоби Алдервейрельд (43), Юри Тилеманс (45+1), Кристиан Бентеке (79), Яри Версхарен (84, пенальти), Тимоти Кастань (90), еще один мяч защитник сборной Сан-Марино Кристиан Бролли отправил в собственные ворота.

В турнирной таблице группы I сборная Бельгии занимает первое место, набрав 21 очко. В финальную часть чемпионата Европы выходят по две лучшие команды из каждой группы. За три тура до конца отборочного турнира бельгийцы стали недосягаемы для идущих третьими киприотов, в четверг обыгравших команду Казахстана со счетом 2:1 и набравших 10 очков. Сборная Бельгии стала первой командой, отобравшейся на чемпионат Европы 2020 года.

Второе место в группе занимает сборная России, в четверг разгромившая команду Шотландии со счетом 4:0. В активе российской команды 18 очков, для выхода на чемпионат Европы ей достаточно не проиграть в следующем матче сборной Кипра 13 октября.

Сборная Бельгии, занимающая первое место в рейтинге Международной федерации футбола, в шестой раз вышла в финальную часть чемпионата Европы. На прошлом турнире, который прошел в 2016 году во Франции, бельгийцы дошли до четвертьфинала, где уступили команде Уэльса (1:3). На турнирах в 2000, который Бельгия принимала совместно с Нидерландами, и 1984 годах сборная Бельгии не вышла из группы. В 1980 году бельгийцы добились лучшего результата на чемпионатах Европы, дойдя до финала, где уступили сборной ФРГ (1:2), а в 1972-м заняли третье место.

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Результаты других матчей игрового дня

В группе C сборная Нидерландов одержала волевую победу над командой Северной Ирландии со счетом 3:1, причем голландцы забили два мяча в компенсированное ко второму тайму время. В другой встрече сборные Белоруссии и Эстонии сыграли вничью — 0:0. В турнирной таблице сборные Германии, Нидерландов и Северной Ирландии набрали по 12 очков, у белорусов — 4, у эстонцев — 1.

В группе E сборная Хорватии одержала крупную победу над командой Венгрии — 3:0, словаки сыграли вничью с валлийцами — 1:1. В таблице сборная Хорватии занимает первое место, набрав 13 очков, следом расположились команды Словакии (10), Венгрии (9), Уэльса (7) и Азербайджана (1).

Сборная Польши в группе G разгромила команду Латвии — 3:0, сборная Австрии обыграла команду Израиля — 3:1, а сборная Северной Македонии оказалась сильнее команды Словении — 2:1. В турнирной таблице лидируют футболисты из Польши с 16 очками, далее идут представители Австрии (13), Северной Македонии, Словении (по 11), Израиля (8) и Латвии (0).

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Бельгия
9:0
Первый тайм: 6:0
Сан-Марино
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I10.10.2019, 21:45 (МСК UTC+3)King Baudouin
Главные тренеры
Роберто МартинесФранко Варрелла
Голы
Ромелу Лукаку28′
Насер Шадли31′
Кристиан Бролли35′
Ромелу Лукаку41′
Тоби Алдервейрелд43′
Юри Тилеманс45+1′
Кристиан Бентеке79′
Яри Версхарен84′
Тимоти Кастань90′
Составы команд
1Тибо Куртуа
12Симоне Бенедеттини
2Тоби Алдервейрелд
3Мирко Палацци
3Томас Фермален
6Давиде Симончини
90+1′
5Ян Фертонген
11Мануэль Баттистини
21Тимоти Кастань
15Кристиан Бролли
7Ханс Ванакен
9Марчелло Муларони
82′
8Юри Тилеманс
21Энрико Голинуччи
22Насер Шадли
16Никола Нанни
9Ромелу Лукаку
76′
13Андреа Грандони
78′
20Кристиан Бентеке
5Лоренцо Лунадеи
10Эден Азар
63′
10Маттиа Джарди
45′
11Янник Феррейра-Карраско
17Алессандро Голинуччи
14Дрис Мертенс
51′63′
18Филиппо Берарди
45′
19Яри Версхарен
20Адольфо Хосе Хирш
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
45Удары (всего)0
16Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
17Угловые0
13Фолы9
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАнастасиос Папапетру(Греция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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