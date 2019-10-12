Сборная Англии по футболу потерпела первое за 10 лет поражение в квалификации ЧЕ и ЧМ

Источник: AFP 2019

В составе победителей забитыми мячами отметились Якуб Брабец (9-я минута) и Зденек Ондрасек (85), у проигравших отличился Гарри Кейн (5, с пенальти). Во встрече принял участие полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал. Это поражение стало для сборной Англии первым с 2009 года, которое команда потерпела в отборочных турнирах чемпионатов Европы и чемпионатов мира, — 10 октября 2009 года англичане проиграли в гостях в сборной Украины в квалификации чемпионата мира 2010 года (0:1).

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа A, 11.10.2019, 21:45 Черногория 0 Болгария 0

В другом матче группы A сборные Черногории и Болгарии также завершили свой матч вничью — 0:0. На чемпионат Европы выходят по две лучшие команды из каждой отборочной группы. В турнирной таблице группы A сборная Англии занимает первое место, набрав 12 очков, чехи с тем же количеством очков идут вторыми, проигрывая англичанам по результатам личных встреч (первый матч завершился победой английской команды со счетом 5:0), на третьей строчке с 8 очками идет команда Косова, у черногорцев и болгар в активе по три очка.

В группе B сборная Украины дома обыграла команду Литвы — 2:0, сборная Португалии на своем поле переиграла команду Люксембурга — 3:0. В турнирной таблице лидируют украинцы, имеющие в активе 16 очков, далее идут португальцы (11), сербы (7), люксембуржцы (3) и литовцы (1).

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа H, 11.10.2019, 21:45 Исландия 0 Франция 1

Все матчи группы H завершились со счетом 1:0 — сборная Франции обыграла команду Исландии, сборная Турции одержала победу над командой Албании, а сборная Андорры оказалась сильнее команды Молдавии. В турнирной таблице первое место занимает сборная Франции (18), второе — Турции (16), третье — Исландии (12), четвертое — Албании (10), команды Андорры и Молдавии набрали по три очка.