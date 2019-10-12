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00:17 (мск), источник: ТАСС

Сборная Англии по футболу потерпела первое за 10 лет поражение в квалификации ЧЕ и ЧМ

ТАСС, 11 октября. Сборная Чехии одержала победу над командой Англии со счетом 2:1 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу.

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Источник: AFP 2019

В составе победителей забитыми мячами отметились Якуб Брабец (9-я минута) и Зденек Ондрасек (85), у проигравших отличился Гарри Кейн (5, с пенальти). Во встрече принял участие полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал. Это поражение стало для сборной Англии первым с 2009 года, которое команда потерпела в отборочных турнирах чемпионатов Европы и чемпионатов мира, — 10 октября 2009 года англичане проиграли в гостях в сборной Украины в квалификации чемпионата мира 2010 года (0:1).

Футбол

Евро-2020. Отборочные
Группа A, 11.10.2019, 21:45

Черногория0Болгария0

В другом матче группы A сборные Черногории и Болгарии также завершили свой матч вничью — 0:0. На чемпионат Европы выходят по две лучшие команды из каждой отборочной группы. В турнирной таблице группы A сборная Англии занимает первое место, набрав 12 очков, чехи с тем же количеством очков идут вторыми, проигрывая англичанам по результатам личных встреч (первый матч завершился победой английской команды со счетом 5:0), на третьей строчке с 8 очками идет команда Косова, у черногорцев и болгар в активе по три очка.

В группе B сборная Украины дома обыграла команду Литвы — 2:0, сборная Португалии на своем поле переиграла команду Люксембурга — 3:0. В турнирной таблице лидируют украинцы, имеющие в активе 16 очков, далее идут португальцы (11), сербы (7), люксембуржцы (3) и литовцы (1).

Футбол

Евро-2020. Отборочные
Группа H, 11.10.2019, 21:45

Исландия0Франция1

Все матчи группы H завершились со счетом 1:0 — сборная Франции обыграла команду Исландии, сборная Турции одержала победу над командой Албании, а сборная Андорры оказалась сильнее команды Молдавии. В турнирной таблице первое место занимает сборная Франции (18), второе — Турции (16), третье — Исландии (12), четвертое — Албании (10), команды Андорры и Молдавии набрали по три очка.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Чехия
2:1
Первый тайм: 1:1
Англия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа A11.10.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Sinobo Stadium
Главные тренеры
Ярослав ШилгавыГарет Саутгейт
Голы
Якуб Брабец9′
Харри Кейн5′
3480685′
Составы команд
1Томаш Вацлик
1Джордан Пикфорд
5Владимир Цоуфал
2Киран Триппьер
18Ян Боржил
3Дэнни Роуз
10′
3Ондржей Челустка
5Майкл Кин
4Якуб Брабец
6Харри Магуайр
8Владимир Дарида
8Джордан Хендерсон
90+2′
15Томаш Соучек
9Харри Кейн
21Алекс Крал
7Рахим Стерлинг
68′
20Лукаш Масопуст
90′
11Мэйсон Маунт
72′
17Яромир Змргал
19Росс Баркли
14Якуб Янкто
9′82′
4Деклан Райс
88′
13Ян Копиц
23Тэмми Абрахам
19Патрик Шик
65′
10Джейдон Санчо
73′
9Зденек Ондрашек
20Маркус Рэшфорд
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)7
8Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые2
16Фолы10
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДамир Скомина(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Англия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Португалия
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НовостиМатчиСоставСтатистика
Чехия
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Евро-2020. Отборочные
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