Сборная Англии по футболу потерпела первое за 10 лет поражение в квалификации ЧЕ и ЧМ
ТАСС, 11 октября. Сборная Чехии одержала победу над командой Англии со счетом 2:1 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу.
ТАСС, 11 октября. Сборная Чехии одержала победу над командой Англии со счетом 2:1 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Якуб Брабец (9-я минута) и Зденек Ондрасек (85), у проигравших отличился Гарри Кейн (5, с пенальти). Во встрече принял участие полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал. Это поражение стало для сборной Англии первым с 2009 года, которое команда потерпела в отборочных турнирах чемпионатов Европы и чемпионатов мира, — 10 октября 2009 года англичане проиграли в гостях в сборной Украины в квалификации чемпионата мира 2010 года (0:1).
В другом матче группы A сборные Черногории и Болгарии также завершили свой матч вничью — 0:0. На чемпионат Европы выходят по две лучшие команды из каждой отборочной группы. В турнирной таблице группы A сборная Англии занимает первое место, набрав 12 очков, чехи с тем же количеством очков идут вторыми, проигрывая англичанам по результатам личных встреч (первый матч завершился победой английской команды со счетом 5:0), на третьей строчке с 8 очками идет команда Косова, у черногорцев и болгар в активе по три очка.
В группе B сборная Украины дома обыграла команду Литвы — 2:0, сборная Португалии на своем поле переиграла команду Люксембурга — 3:0. В турнирной таблице лидируют украинцы, имеющие в активе 16 очков, далее идут португальцы (11), сербы (7), люксембуржцы (3) и литовцы (1).
Все матчи группы H завершились со счетом 1:0 — сборная Франции обыграла команду Исландии, сборная Турции одержала победу над командой Албании, а сборная Андорры оказалась сильнее команды Молдавии. В турнирной таблице первое место занимает сборная Франции (18), второе — Турции (16), третье — Исландии (12), четвертое — Албании (10), команды Андорры и Молдавии набрали по три очка.
Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах.
|Ярослав Шилгавы
|Гарет Саутгейт
|Якуб Брабец
|9′
|Харри Кейн
|5′
|34806
|85′
|1
|Томаш Вацлик
|1
|Джордан Пикфорд
|5
|Владимир Цоуфал
|2
|Киран Триппьер
|18
|Ян Боржил
|3
|Дэнни Роуз
10′
|3
|Ондржей Челустка
|5
|Майкл Кин
|4
|Якуб Брабец
|6
|Харри Магуайр
|8
|Владимир Дарида
|8
|Джордан Хендерсон
90+2′
|15
|Томаш Соучек
|9
|Харри Кейн
|21
|Алекс Крал
|7
|Рахим Стерлинг
68′
|20
|Лукаш Масопуст
90′
|11
|Мэйсон Маунт
72′
|17
|Яромир Змргал
|19
|Росс Баркли
|14
|Якуб Янкто
9′82′
|4
|Деклан Райс
88′
|13
|Ян Копиц
|23
|Тэмми Абрахам
|19
|Патрик Шик
65′
|10
|Джейдон Санчо
73′
|9
|Зденек Ондрашек
|20
|Маркус Рэшфорд
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|7
|8
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Дамир Скомина(Словения)