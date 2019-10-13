Текущие события
Футбол. Сборные
15:00
Бразилия
Нигерия
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Казахстан
Бельгия
Футбол. Сборные
16:00
ЮАР
Мали
Футбол. Сборные
16:00
Кения
Мозамбик
Футбол. Сборные
17:00
Эквадор
Аргентина
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Беларусь
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Венгрия
Азербайджан
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Шотландия
Сан-Марино
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Кипр
Россия
Футбол. Сборные
20:00
Кот-д`Ивуар
ДР Конго
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Эстония
Германия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Уэльс
Хорватия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Словения
Австрия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Польша
Македония
Футбол. Сборные
21:45
Словакия
Парагвай
Все события
Фоторепортажи
12«Спартак» отметил юбилей Джикии пятым поражением подряд
10Знарок вернулся, чтобы развалить СКА
12:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хавбек «Лестера» покинул расположение сборной Англии из-за болезни и пошел в казино

Полузащитник «Лестера» и сборной Англии Джеймс Мэддисон, покинувший расположение национальной команды из-за болезни, был замечен в казино, информирует The Sun.

Наверх

Как отмечается, он играл в покер именно в тот момент, когда Англия играла с Чехией (1:2) в матче отборочного турнира Евро-2020. При этом хавбек даже не смотрел матч, который мог бы стать для него дебютным в составе национальной команды.

Ожидается, что Мэддисон вернется в строй на следующей неделе.

Англия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
Комплимент для Черчесова: россияне могут оформить выход на Евро
Овечкин и Кузнецов взяли реванш у Радулова в матче НХЛ (видео)
Новая Русская Ракета. Михеев забил в НХЛ после чумового рывка
Чемпион мира по боксу россиянин Бивол защитил титул
«Мерседес» — чемпион. У Боттаса турбо-старт, у Квята — кошмарный
Россия проиграла Аргентине и потеряла шансы на медали Кубка мира
Наместников нокаутировал главного фаворита сезона НХЛ (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь