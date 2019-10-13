Сборная Бельгии одержала восьмую победу подряд в отборочном турнире ЧЕ-2020 по футболу

Источник: AP 2019

Забитыми мячами отметились Миши Батшуайи (21-я минута) и Тома Мёнье (53). Для бельгийцев эта победа стала восьмой в восьми матчах текущего квалификационного турнира чемпионата Европы.

В турнирной таблице группы I, в которой также выступают команды России, Кипра, Сан-Марино и Шотландии, сборная Бельгии занимает первое место, набрав 24 очка. Бельгийцы обеспечили себе участие в финальной части первенства Европы в четверг.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ngMVB5JnpoE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Второе место в группе занимает сборная России (18), которая позднее в воскресенье проведет матч против идущих третьими киприотов (10), в случае ничьей россияне квалифицируются на чемпионат Европы. Далее в таблице расположились команды Казахстана (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0).