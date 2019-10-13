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18:32 (мск), источник: ТАСС

Сборная Бельгии одержала восьмую победу подряд в отборочном турнире ЧЕ-2020 по футболу

ТАСС, 13 октября. Сборная Бельгии по футболу одержала победу над командой Казахстана со счетом 2:0 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

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Источник: AP 2019

Забитыми мячами отметились Миши Батшуайи (21-я минута) и Тома Мёнье (53). Для бельгийцев эта победа стала восьмой в восьми матчах текущего квалификационного турнира чемпионата Европы.

В турнирной таблице группы I, в которой также выступают команды России, Кипра, Сан-Марино и Шотландии, сборная Бельгии занимает первое место, набрав 24 очка. Бельгийцы обеспечили себе участие в финальной части первенства Европы в четверг.

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Второе место в группе занимает сборная России (18), которая позднее в воскресенье проведет матч против идущих третьими киприотов (10), в случае ничьей россияне квалифицируются на чемпионат Европы. Далее в таблице расположились команды Казахстана (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0).

На чемпионат Европы, который пройдет в 12 городах в честь 60-летнего юбилея турнира, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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0:2
Первый тайм: 0:1
Бельгия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I13.10.2019, 16:00 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Михал БилекРоберто Мартинес
Голы
Миши Батшуайи21′
Тома Менье53′
Составы команд
12Дмитрий Непогодов
1Тибо Куртуа
2Сергей Малый
58′
2Тоби Алдервейрелд
6Айбол Абикен
90+2′
5Ян Фертонген
15Александр Марочкин
15Тома Менье
18Дмитрий Шомко
6Аксель Витсель
82′
21Абзал Бейсебеков
83′
16Торган Азар
23Олжас Керимжанов
19Деннис Прат
9Бауыржан I Исламхан
10Эден Азар
16Гафуржан Суюмбаев
61′
3Томас Фермален
90′
11Ян Вороговский
4Брандон Мехеле
10Георгий Жуков
36′84′
14Дрис Мертенс
78′
13Тохтар Жангылышбай
11Янник Феррейра-Карраско
20Максим Федин
71′
23Миши Батшуайи
11′78′
14Юрий Перцух
9Кристиан Бентеке
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)10
1Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
1Угловые3
12Фолы11
3Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяГедиминас Мажейка(Литва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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